Dapat Undangan Khusus dari OKI, Haji Syafruddin Hadiri Pertemuan Islam Dunia di Jeddah

Tokoh Islam Indonesia dan Asia Tenggara, Haji Syafruddin, mendapat undangan khusus menghadiri seminar internasional yang digelar Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Senin (10/10/2022).

Dalam acara tersebut, Haji Syafruddin diundang secara pribadi dalam kapasitasnya sebagai tokoh Islam dunia dari Asia Tenggara. Ia pun hadir mewakili negara Islam Asia Tenggara di mana dirinya didaulat sebagai Wakil Presiden Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI).

Mengusung tema 'Connecting Further at the Post-COVID-19 Contemporary World: Enhancing Dialogue between the Islamic World and other Great Civilizations', seminar itu dihadiri oleh perwakilan 54 negara Islam.

Diselenggarakan berdasarkan resolusi Nomor 1/48-C Sidang ke-48 Dewan Menteri Luar Negeri OKI (CFM), kegiatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan dari dunia Islam tentang bagaimana mereka memandang pandemi global dari perspektif peradaban dan bagaimana mereka mengharapkan kerja sama internasional terjadi dalam kasus-kasus seperti itu.

Seminar ini juga bertujuan untuk mengambil manfaat dari pengalaman negara-negara besar dan peradaban dalam mengelola dan menghadapi pandemi global, terutama persiapan mereka untuk bahaya serupa di masa depan, serta memperkuat kerja sama antara OKI dan negara-negara besar dalam mengatasi bahaya global tersebut.

Seminar ini dipimpin Asisten Sekretaris Jenderal OKI untuk Urusan Kemanusiaan, Budaya dan Sosial, Tarig Ali Bakheet. Para ahli dan akademisi yang hadir berbicara dalam sesi membahas pengalaman negara-negara selama COVID-19 dan seterusnya.