Dapatkan Penyegaran, New Honda Accord Kini Tampil Semakin Premium

Honda Prospect Motor (HPM) melakukan penyegaran pada New Honda Accord yang kini hadir dengan tampilan semakin premium serta kabin lebih nyaman berkat beberapa perubahan yang disematkan, menambah kesan elegan pada mobil ini.

Penyegaran yang dilakukan untuk New Honda Accord meliputi New Power Sunroof, dimana penumpang kini dapat merasakan kesan kabin lebih lapang yang memberi kenyamanan ekstra.

Perubahan juga terlihat dari sisi interior dengan New Black Interior, perubahan dari warna beige menjadi warna hitam pada bagian seat, door trim, console tengah, serta dasbor yang memberikan kesan sporty dan premium di dalam kabin.

Kenyamanan di dalam kabin New Honda Accord juga dilengkapi dengan New LED Interior Light, New LED Map Light serta New All Auto Up Down Power Window yang akan semakin memberikan kemudahan bagi pengemudi dan penumpang.

"Honda Accord merupakan mobil yang memiliki sejarah panjang di Indonesia, sehingga mobil ini menjadi salah satu mobil istimewa bagi kami dan juga para loyalis Honda. Hari ini kami akan memulai untuk mengirimkan New Honda Accord ke diler-diler resmi Honda di Indonesia sehingga pelanggan dapat melihat dan melakukan booking secara langsung. Kami berharap perubahan-perubahan yang kami berikan pada mobil ini dapat menciptakan kenyamanan yang lebih untuk para pelanggan," kata Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM, dalam keterangan resminya kepada Inilah.com, Selasa (25/1/2022).

Saat ini, publik juga dapat melihat langsung tampilan baru dari New Honda Accord di Dreams Cafe by Honda yang berlokasi di Senayan Park, Jakarta, hingga 6 Februari 2022. Secara bertahap, Honda juga telah mengirimkan New Honda Accord ke berbagai diler resmi di seluruh Indonesia.

Di Indonesia, Honda Accord merupakan mobil sedan dengan catatan penjualan terlama dan tertinggi hingga saat ini, dengan total penjualan sebanyak 81.402 unit sejak tahun 1978 sampai Desember 2021. Mobil ini pun menjadi salah satu model dengan sejarah terpanjang untuk Honda, dimana generasi pertamanya mulai diperkenalkan di Jepang pada tahun 1976.

New Honda Accord masih mempertahankan desain eksteriornya yang sporty, menampilkan garis atap yang lebih rendah, serta kap mesin yang lebih panjang untuk menghasilkan performa yang lebih aerodinamis.

Bagian depan New Honda Accord menampilkan karakter khas Honda dengan Chrome Grille, dilengkapi dengan fitur Active Grille Shutter dan Air Curtain di bumper depan untuk performa yang lebih aerodinamis.

Velg 18 inci dengan desain memukau dan Dual Chrome Exhaust Pipe Finisher semakin memperkuat tampilan New Honda Accord sebagai sebuah sedan premium.

New Honda Accord juga menggunakan berbagai fitur lampu LED pada eksterior, yang meliputi Full LED Headlight, LED Daytime Running Lights (DRL), Rear Combi Lamp with LED Light Bars, LED High-Mount Stop Lamp, dan LED Turn Signal.

Pada interior kabin bagian depan, panel instrumen utama terdiri dari display 7-inch Thin Film Transistor (TFT) yang menampilkan berbagai informasi penting saat berkendara, berpadu dengan Display Audio berukuran 8 inci. Wireless Charger Console yang dilengkapi dengan USB Port juga tersedia di konsol depan.

Pada sisi performa, New Honda Accord didukung dengan mesin 1.5L VTEC Turbo Engine dengan CVT with Earth Dreams Technology yang menghasilkan performa hingga 190 PS dan torsi maksimal 260 Nm pada 1.600 – 5.000 rpm. Untuk menambah sensasi berkendara, tersedia fitur SPORT Mode untuk pengaturan performa yang lebih agresif serta ECON Mode untuk pengaturan karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

Menambah kenyamanan, New Honda Accord juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti Smart Entry, Remote Engine Start, One Push Ignition System, Walk-Away Auto Lock, Electric Parking Brake, Auto Foldable Side Door Mirror, Rain Sensing Windshield Wiper dan masih banyak lagi. Bangku pengemudi pun dilengkapi dengan fungsi 8-way Driver Power Seat Adjustment with Lumbar Support dan Memory Seat with Easy Entry/Exit.

New Honda Accord pun masih mempertahankan standar keselamatan tertinggi Honda dengan teknologi Honda SENSING yang berfungsi untuk membantu pengemudi menghindari dan meminimalisir potensi kecelakaan saat berkendara.

Sistem Honda SENSING meliputi fungsi Collision Mitigation Brake System (CMBSTM) yang terintegrasi dengan Forward Collision Warning (FCW), Road Departure Mitigation System (RDM) yang terintegrasi dengan Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist System (LKAS), Adaptive Cruise Control (ACC) yang terintegrasi dengan Low Speed Follow (LSF), dan Auto-High Beam.

Tersedia dalam tiga varian warna; Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, dan Meteoroid Gray Metallic, New Honda Accord ditawarkan dengan harga Rp759 juta (OTR Jakarta).

Seperti produk Honda lainnya, New Honda Accord juga dilengkapi dengan fasilitas purna jual antara lain paket Gratis Biaya Jasa Perawatan Berkala hingga 50.000km atau 4 tahun dan layanan eksklusif 24 jam Honda Experience yang berguna untuk membantu konsumen yang mengalami kondisi darurat di jalan.

Untuk meningkatkan penjualan purna jualnya, Honda pun memberikan penawaran spare parts dan aksesoris spesial awal tahun 2022 dengan diskon hingga 90 persen yang telah berlangsung sejak 10 Januari hingga 10 Februari 2022.

Penawaran ini tidak hanya untuk Honda Accord saja, tetapi juga Honda Brio, Honda City, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz, Honda Odyssey, dan Honda Stream.