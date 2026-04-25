Dari Kampus Oxford, Menlu Turki Tegaskan Israel Ancaman Global

Tentara Israel memasang spanduk propaganda 'Rising Lion' dan bendera di atas RS Indonesia, Jalur Gaza, Palestina. (Foto: Middle Easy Eye)

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menilai Israel kini telah berkembang menjadi ancaman serius, tidak hanya di kawasan, tetapi juga bagi keamanan global.

Pernyataan itu disampaikan Fidan dengan menyoroti eskalasi konflik yang melibatkan Iran. Ia menyinggung serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sebagai pemicu memburuknya situasi.

Mengacu pada kondisi tersebut, Fidan menyebut dampak konflik tidak lagi terbatas pada satu wilayah, melainkan telah mengguncang stabilitas dunia.

“Ancaman sistemik Israel untuk mendestabilisasi kawasan telah melampaui batas-batas lokal dan kini merupakan ancaman langsung terhadap keamanan global,” katanya saat berbicara di Universitas Oxford dalam kunjungan resminya ke Inggris, Jumat (24/4).

Ia menambahkan, konflik yang terus meluas membuat batas antara krisis regional dan global semakin kabur. Karena itu, Fidan mendorong adanya respons bersama dari komunitas internasional.

Selain itu, meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut memperbesar peran negara-negara dengan posisi strategis, baik secara geografis maupun diplomatik. Negara-negara ini, menurut Fidan, memiliki peluang lebih besar dalam membentuk dinamika baru di tengah ketegangan.

Fidan juga mengingatkan bahwa konflik yang tak kunjung selesai berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan jangka panjang. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “bom waktu” yang bisa meledak sewaktu-waktu jika tidak ditangani secara serius.

Dalam pandangannya, solusi jangka panjang menjadi kunci untuk meredakan ketegangan yang terus berulang di berbagai kawasan.

Lebih jauh, Fidan menyerukan perlunya pembaruan dalam sistem global serta penataan ulang kawasan Timur Tengah yang mengedepankan kerja sama.

Ia menilai pendekatan lama tidak lagi relevan menghadapi dinamika geopolitik saat ini.

“Perubahan geopolitik saat ini tidak lagi dapat dikelola melalui asumsi lama atau pendekatan ‘autopilot’, karena era tersebut telah berakhir,” ujarnya.

Menurut Fidan, pertanyaan utama saat ini bukan lagi apakah tatanan lama telah usang, melainkan siapa yang akan membentuk tatanan baru tersebut.

Meski demikian, ia tetap optimistis masa depan yang damai dan sejahtera masih bisa diwujudkan melalui kerja sama global.