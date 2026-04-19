Dari Perang ke Meja Makan: Saat Harga Plastik Guncang Beras hingga Minyak Goreng

Konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran bukan sekadar perang jarak jauh yang hanya terasa di Timur Tengah. Bagaimana efek dominonya di Indonesia?

Perang AS-Iran telah menjelma menjadi gelombang kejut ekonomi yang merambat halus—dari lonjakan harga minyak, ke industri plastik, hingga akhirnya menghantam kebutuhan paling dasar rakyat Indonesia, yakni pangan, termasuk beras.

Dampak paling cepat terasa ada pada harga plastik. Dalam hitungan minggu sejak konflik memanas, harga plastik di Indonesia melonjak drastis hingga 50 persen bahkan 100 persen di beberapa jenis.

Lonjakan harga ini bukan kebetulan. Plastik adalah turunan langsung dari minyak bumi. Ketika harga minyak dunia melonjak akibat gangguan pasokan—terutama di jalur strategis seperti Selat Hormuz—biaya produksi plastik ikut meroket.

Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku plastik dari luar negeri langsung terpukul.

Yang sering luput disadari, yaitu plastik bukan sekadar kantong belanja. Ia adalah tulang punggung distribusi modern—dari kemasan makanan, logistik, hingga karung untuk hasil panen.

Rantai Krisis yang tak Terlihat

Ketika harga plastik melonjak, efeknya merembet ke sektor pertanian. Karung gabah—yang sebagian besar berbahan plastik—mulai langka di sejumlah daerah. Tanpa karung maka distribusi gabah terganggu, penyimpanan hasil panen tersendat, dan rantai pasok beras melambat. Di sinilah dampaknya menjadi lebih serius.

Masalah ini bukan sekadar soal kemasan. Jauh lebih besar dari itu, masalah ini menyangkut soal logistik pangan nasional. Ketika distribusi tersendat, harga beras berpotensi naik—bukan karena gagal panen, tetapi karena bottleneck di hilir. Inilah bentuk krisis modern, yakni bukan kekurangan produksi, melainkan gangguan sistem distribusi.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat kepada Inilah.com di Jakarta, dikutip Minggu (19/4/2026), mencermati guncangan di Timur Tengah menjalar ke biaya produksi, pengemasan, distribusi, hingga harga kebutuhan pokok yang dibayar masyarakat setiap hari.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. (Foto: Dok. Pribadi)

Kenaikan harga nafta (bahan baku plastik) hingga 901,9 dolar AS per ton harus dibaca sebagai sinyal serius. Nafta bukan sekadar komoditas energi, melainkan bahan baku penting bagi industri petrokimia yang menghasilkan plastik kemasan. Dari sinilah persoalan mulai membesar. Plastik kemasan dipakai hampir di semua lini, mulai dari makanan olahan, minyak goreng, hingga beras.

Ketika harga nafta naik, biaya plastik ikut naik. Ketika plastik naik, ongkos usaha dan distribusi pun terdorong naik. Masalah utamanya adalah Indonesia masih sangat rentan terhadap efek rambatan seperti ini.

Dalam ekonomi modern, gejolak global tidak datang sendirian. Ia bekerja seperti deretan domino. Satu keping jatuh di kawasan konflik, keping berikutnya tumbang di sektor energi, lalu petrokimia, logistik, dan akhirnya pangan.

Terjepit dari Dua Arah

Pelaku usaha kecil menjadi korban berikutnya. Sebab, kenaikan harga plastik berarti biaya kemasan naik, margin usaha tergerus, dan harga jual terpaksa dinaikkan. Efek lanjutannya sudah bisa ditebak, yaitu inflasi merambat ke produk sehari-hari.

Dalam banyak kasus, pelaku usaha tidak langsung menaikkan harga, tetapi mengecilkan ukuran produk—fenomena yang dikenal sebagai shrinkflation. Konsumen akhirnya membayar lebih untuk mendapatkan lebih sedikit.

Bagi UMKM, lanjut Achmad dalam analisisnya, kenaikan harga nafta bukan persoalan jauh di pasar global. Ini adalah biaya riil yang langsung terasa di lapangan. Banyak pelaku usaha kecil sangat bergantung pada kemasan plastik untuk menjaga mutu barang, memperpanjang daya simpan, sekaligus menarik minat konsumen. Ketika harga kemasan naik, mereka kehilangan ruang gerak.

Usaha besar mungkin masih dapat menyerap kenaikan biaya melalui efisiensi atau kontrak jangka panjang. Namun UMKM sering kali tidak punya pilihan selain menaikkan harga jual, mengurangi ukuran produk, atau menekan kualitas. Semua pilihan itu sama sama berat.

Inilah sebabnya lonjakan harga nafta dapat menjadi tekanan operasional yang serius bagi pelaku usaha kecil dan industri pengemasan nasional. Analogi paling sederhana adalah ini. Jika ekonomi adalah tubuh, maka energi adalah darah dan kemasan adalah kulit yang melindungi barang sampai ke tangan konsumen. "Ketika darah terganggu, perlindungan ikut melemah. Produk menjadi lebih mahal untuk diproduksi dan lebih mahal pula untuk diedarkan," ujar Achmad.

Ketergantungan Impor

Perang ini membuka satu fakta yang sulit dibantah, yakni struktur ekonomi Indonesia masih rapuh terhadap guncangan global. Sebab, Indonesia sangat ketergantungan pada impor minyak, bahan baku petrokimia hingga rantai pasok global.

Jadi, konflik di luar negeri bisa langsung mengganggu stabilitas domestik. Bahkan banyak peringatan sudah muncul, yakni jika pasokan energi dari Timur Tengah terganggu, ekonomi Indonesia bisa ikut terseret. Artinya, yang sedang terjadi bukan sekadar kenaikan harga plastik, tapi ini adalah sinyal kerentanan sistemik.

Analis dan Pengamat Ekonomi, Kusfiardi. (Foto: Tangkapan layar YouTube)

Analis dan Pengamat Ekonomi, Kusfiardi mengamati kenaikan harga bahan baku plastik yang menembus USD901,9 per ton bukan sekadar gejolak industri, melainkan bukti bahwa struktur ekonomi Indonesia masih rapuh dalam menghadapi tekanan global. Dalam perspektif ekonomi politik, ini mencerminkan bagaimana beban biaya dari sektor hulu bergeser ke hilir dan pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Ketika harga input naik, yang terjadi bukan hanya penyesuaian industri, tetapi redistribusi tekanan ekonomi yang paling terasa di lapisan bawah.

Co-Founder FINE Institute ini lantas menyoroti UMKM menjadi kelompok yang pertama terpukul. Ketergantungan tinggi pada kemasan plastik, ditambah margin usaha yang tipis, membuat mereka tidak memiliki ruang untuk menyerap kenaikan biaya. Akibatnya, respons yang muncul bersifat defensif: mengurangi isi produk, menurunkan kualitas kemasan, atau menaikkan harga secara bertahap. "Pilihan-pilihan ini tidak pernah netral, semuanya berujung pada penurunan daya beli masyarakat," kata Kusfiardi kepada Inilah.com dikutip di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Dari Geopolitik ke Dapur Rakyat

Perang AS–Iran menunjukkan bagaimana geopolitik bisa "turun level" menjadi krisis dapur. Dengan melonjaknya harga minyak berdampak pada harga plastik yang menjadi mahal, distribusi terganggu hingga harga pangan tertekan. Rantai ini cepat, nyata, dan sulit dikendalikan. Yang mengkhawatirkan, dampak terbesar justru dirasakan oleh kelompok paling rentan, yakni mereka yang tidak punya bantalan ekonomi saat harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik.

Lonjakan harga nafta telah menekan biaya operasional UMKM dan industri pengemasan. Kenaikan harga plastik kemasan ikut memperberat distribusi dan dapat mendorong harga beras naik di daerah rentan. Efeknya lalu menjalar ke minyak goreng premium dan CPO. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memang perlu hadir, tetapi kehadiran itu harus efektif, cepat, dan terukur.

Gejolak Timur Tengah memberi satu pelajaran penting. Ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun di sawah atau pasar, tetapi juga di rantai pasok yang efisien, tangguh, dan terlindungi dari guncangan global. Jika rantai itu rapuh, maka yang paling dulu merasakan dampaknya adalah dapur rakyat.

Perang AS-Iran memang tidak menimbulkan ledakan besar di Indonesia. Sirene perang pun tidak ada. Namun, dampaknya terasa diam-diam—di pasar, di warung, dan di meja makan. Perang di Timur Tengah mungkin jauh secara geografis, tetapi secara ekonomi, ia kini sudah berada di dalam kantong belanja rakyat Indonesia! (Obs/Vonita)