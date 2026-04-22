Aset Rampasan Rp100 M Dilelang Kejagung, Perhiasan hingga Mobil Sport Masuk Daftar

Kejaksaan Agung RI melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) akan melelang ratusan barang rampasan negara dengan nilai fantastis. Total estimasi nilai aset yang dilepas ke publik mencapai lebih dari Rp 100 miliar.

Lelang tersebut dikemas dalam ajang BPA Fair 2026 yang resmi diluncurkan di Kantor BPA Kejaksaan RI, Jalan Kebagusan Raya, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini akan berlangsung pada 18–24 Mei 2026.

Kepala BPA Kejaksaan Agung RI, Kuntadi, mengatakan lebih dari 400 item barang mewah akan dilelang. Barang-barang itu terdiri dari perhiasan, tas bermerek, lukisan emas hingga mobil sport.

"Selama ini tingkat keterjualan barang sitaan masih belum optimal karena masyarakat belum mengetahui mekanisme dan waktunya. Lewat BPA Fair, kami buka akses seluas-luasnya," kata Kuntadi.

Ia menjelaskan, sejumlah aset bernilai tinggi seperti lukisan emas dan mobil sport ditaksir bernilai puluhan miliar rupiah. Seluruh barang telah melalui proses penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kejaksaan menargetkan tingkat keterjualan barang mencapai 90 persen. Kuntadi memastikan kondisi barang tetap terjaga agar memiliki nilai jual yang optimal saat dilelang.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyebut kegiatan ini sebagai langkah membuka transparansi pengelolaan barang sitaan.

"Selama ini muncul berbagai persepsi negatif karena kurangnya informasi. Dengan kegiatan ini, publik bisa melihat langsung dan mendapatkan penjelasan," ujarnya.

Dijltegaskan Anang, masyarakat umum dapat mengikuti lelang dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Ke depan, BPA Fair direncanakan menjadi agenda tahunan sekaligus tolok ukur keberhasilan pemulihan aset negara dari berbagai perkara, mulai dari pidana umum hingga korupsi.