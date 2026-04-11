Dari PHK jadi Pengusaha Sukses, 168 Binaan Pertamina Raup Cuan Rp2,7 Miliar

Program pemberdayaan usaha ultra mikro yang digagas Pertamina kembali menunjukkan dampak nyata. Sebanyak 168 pelaku usaha binaan resmi diwisuda setelah berhasil meningkatkan kapasitas bisnis mereka, dengan total omzet yang menembus Rp2,7 miliar.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Ristianti. Hidupnya sempat terpuruk setelah kehilangan pekerjaan sebagai guru, disusul sang suami yang juga terkena PHK.

Dalam kondisi sulit, ia memulai usaha kecil-kecilan dengan berjualan kue, sementara suaminya beralih menjadi pengemudi ojek daring demi menyambung hidup.

Titik balik terjadi ketika Ristianti bergabung dalam program Ultra Mikro Pertamina Aksi (UMiMAX), inisiatif pemberdayaan yang memberikan bantuan sarana usaha berupa gerobak warkop, pelatihan, hingga pendampingan intensif. Dari situ, perlahan usahanya berkembang.

Kini, Ristianti bertransformasi menjadi pelaku usaha ultra mikro yang mandiri dengan omzet jutaan rupiah per bulan. Ia bahkan mampu kembali memastikan pendidikan anak-anaknya tetap berjalan.

Ristianti adalah satu dari 168 peserta program (UMiMAX) yang "diwisuda" Pertamina menjadi wirausahawan yang siap berkembang.

Program UMiMAX dirancang untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), untuk menjadi pelaku usaha ultra mikro yang mandiri.

Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Arifianto mengungkap program ini telah berjalan sejak Desember 2025 sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Pertamina dan menjadi kelompok awal yang diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan usaha ultra mikro.

“Dari sisi profil peserta, sekitar 75 persen mitra UMiMAX merupakan korban PHK, sedangkan sisanya masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Program ini menjadi komitmen Pertamina untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui hibah sarana usaha, pelatihan dan pendampingan usaha,” ujar Rudi, di tengah seremoni wisuda peserta UMiMAX di Auditorium Universitas Pertamina, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Program UMiMAX saat ini menjangkau enam wilayah, yakni Jabodetabek, Karawang, Subang, dan Bandung. Terdiri dari 65 usaha warmindo (warung makan Indomie), 63 usaha kopling (kopi keliling), dan 40 usaha mini ATM (anjungan tunai mandiri).

"Dari program ini, para peserta mampu mencatatkan rata-rata omzet bulanan sekitar 30 juta rupiah, bahkan beberapa di antaranya berhasil meraih laba lebih dari 10 juta rupiah per bulan. Total pendapatan seluruh peserta dari Januari hingga April 2026 mencapai 2,75 miliar rupiah. Membukukan laba bersih hingga 858 juta rupiah. Dampak positif ini mendorong kami untuk lebih mengembangkan program UMiMAX," tambah Rudi.

Vice Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menambahkan, Program Umimax merupakan inisiatif Pertamina dalam memberdayakan pelaku usaha ultra mikro sehingga bisa berkembang, mandiri dan naik kelas.

“Pertamina memberikan apresiasi atas semangat dan keberhasilan mitra usaha ultra mikro dalam mengikuti program Umimax. Wisuda ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus mengembangkan wawasan dan kapasitas usaha sehingga bisa menjadi wirausaha yang andal,” ujar Muhammad Baron.

Untuk tahun 2026, Pertamina akan memperluas jangkauan program dengan target menjaring hingga 1.000 peserta di berbagai wilayah Indonesia.

Fokus utama tetap pada wilayah dengan kerentanan ekonomi tinggi serta masyarakat berpenghasilan rendah. Proses pemetaan wilayah akan dilakukan secara cermat berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).

Salah satu peserta UMiMAX Tasya Putri Nabilah mengungkap program ini bukan hanya meningkatkan pendapatan saja, namun juga mampu menyekolahkan adik hingga ke perguruan tinggi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pertamina, atas program ini saya tadinya hampir putus kuliah. Namun sejak bergabung dengan UMiMAX, saya berhasil menyelesaikan kuliah dan menyekolahkan adik saya yang baru saja masuk perguruan tinggi,” paparnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.