Dasco Klaim tak Pernah Ada Pembicaraan Fusi Gerindra dan NasDem

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat menyampaikan keterangan pers terkait harga bahan bakar minyak (BBM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026). (Foto: Dok. Antara/Dhemas Reviyanto/tom)

Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim tidak pernah ada pembicaraan terkait fusi atau penyatuan Partai Gerindra dengan Partai NasDem, seperti isu yang mencuat.

Dia pun mengaku bingung terhadap isu yang berkembang tersebut, dan mempertanyakan sumber informasinya.

"Kami juga apa namanya, begitu dengar juga kita bingung sebenarnya dari mana," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Selanjutnya Dasco mengatakan, NasDem sudah membantah terkait isu fusi dua partai tersebut. Selain itu menurut dia, NasDem pun sudah terlebih dahulu mengklarifikasi permasalahan itu sebagai pihak yang disebut karena itu dirinya tak menyampaikan komentar lebih lanjut.

"NasDem juga sudah duluan menjelaskan karena subjeknya NasDem, ya kita pikir sudah cukup," ujarnya.

Belum Ada Pembicaraan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menyebut belum ada pembicaraan mendalam terkait wacana merger ataupun fusi dengan partai lain di internal Partai NasDem.

Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026), mengatakan fokus Partai NasDem saat ini adalah melakukan konsolidasi dan membangun struktur partai, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya juga mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sejatinya menawarkan konsep political bloc (blok politik), alih-alih merger ataupun fusi dengan partai politik lainnya.