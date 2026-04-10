Data GAIKINDO: Mobil China Kini Dekati Seperlima Pangsa Pasar Nasional

Penjualan mobil China di Indonesia melonjak tajam tembus 17,3 persen di awal 2026. (Foto: Inilah.com)

Peta kekuatan industri otomotif tanah air tengah mengalami pergeseran tektonik. Merek-merek kendaraan asal China kini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pemain utama yang mulai mengancam dominasi pabrikan tradisional. Data terbaru menunjukkan, penetapan pasar mereka kini hampir menyentuh angka 20 persen dari total penjualan mobil nasional.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), sepanjang periode Januari-Februari 2026, merek-merek China sukses mengamankan pangsa pasar wholesale sebesar 17,3 persen. Angka ini setara dengan pengiriman 25.602 unit kendaraan dari pabrik ke diler.

Lonjakan ini tergolong fantastis jika menilik rekam jejak lima tahun ke belakang, di mana penguasaan pasar mereka masih tertatih di bawah angka 2 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kenaikannya mencapai lebih dari dua kali lipat dari posisi 7,8 persen.

Momentum Emas Kendaraan Listrik

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai tren positif ini dipicu oleh kecerdikan pabrikan China dalam menunggangi momentum pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di dalam negeri.

Menurut Yannes, kekuatan utama mereka terletak pada kemampuan menawarkan harga yang sangat kompetitif tanpa mengorbankan teknologi. Hal ini bisa tercapai bukan hanya karena guyuran insentif pajak dari pemerintah, melainkan keberhasilan mereka membangun rantai pasokan EV yang terintegrasi dan efisien.

"Secara konsisten sejak era Wuling masuk, merek-merek China berhasil membangun sudut pandang baru: mobil mewah tidak harus mahal. Ini mulai menggeser persepsi pasar terhadap merek lain yang kini mulai dianggap overpriced," ujar Yannes, seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (10/4/2026).

Agresivitas Purnajual dan Produksi Lokal

Tak hanya soal harga dan fitur canggih, penetrasi merek China juga didukung oleh keberanian dalam memberikan layanan purnajual. Garansi kendaraan dan baterai dengan durasi sangat panjang menjadi "senjata" ampuh untuk memangkas kekhawatiran konsumen soal biaya kepemilikan.

Sisi keseriusan juga ditunjukkan lewat ekspansi jaringan yang masif. Geely, misalnya, yang baru melakukan debut pada Januari tahun lalu, kini sudah memiliki lebih dari 20 diler dan mematok target ambisius sebanyak 80 cabang hingga akhir tahun ini.

Langkah strategis lainnya adalah lokalisasi produksi. Merek-merek baru seperti Xpeng dan Changan kini tidak lagi sekadar mengimpor, tetapi sudah mulai merakit kendaraan mereka di fasilitas produksi dalam negeri. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi mereka di pasar domestik, tetapi juga menjadi bukti komitmen jangka panjang di industri otomotif Indonesia.