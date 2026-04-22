Data KPK: Pelaku Korupsi Didominasi Pria, Aliran Dana Kerap Libatkan Relasi Asmara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap mayoritas pelaku korupsi di Indonesia masih didominasi laki-laki. Dari data penindakan sejak 2004 hingga 2025, sebanyak 91 persen pelaku merupakan laki-laki, sedangkan perempuan hanya 9 persen.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan temuan tersebut tidak hanya menggambarkan komposisi pelaku, tetapi juga membuka pola baru dalam praktik korupsi.

"Dari data yang dihimpun KPK sejak 2004, pelaku korupsi memang didominasi laki-laki sebesar 91 persen, sementara perempuan 9 persen," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam banyak kasus, korupsi tidak dilakukan secara individual. KPK menemukan adanya peran circle atau lingkaran dekat yang ikut terlibat, mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan uang hasil kejahatan.

Menurutnya, lingkaran tersebut kerap dimanfaatkan untuk menyamarkan aliran dana melalui skema berlapis atau layering. Bahkan, tidak jarang mereka menjadi pihak yang menampung uang hasil korupsi.

"Circle ini bisa berperan sebagai perantara penerimaan uang dari pihak swasta atau menjadi penampung akhir," ujarnya.

KPK, lanjut dia, mendalami pola tersebut untuk menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU), terutama jika ditemukan perputaran dana yang kompleks.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkap fakta lain di balik aliran dana korupsi. Ia menyebut uang hasil kejahatan tidak selalu berhenti di keluarga inti, tetapi juga mengalir ke relasi asmara di luar pernikahan.

Dalam sejumlah kasus, sekitar 81 persen dana hasil korupsi digunakan untuk kepentingan selingkuhan.

Menurut Ibnu, kondisi itu muncul karena pelaku kerap kebingungan menyembunyikan uang dalam jumlah besar setelah kebutuhan keluarga, tabungan, hingga aktivitas sosial terpenuhi.

"Di situ biasanya muncul TPPU, karena uangnya dialihkan ke berbagai pihak, termasuk relasi personal," pungkas dia.

Ia menambahkan, pola tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga jaringan sosial di sekitarnya. Termasuk relasi pribadi yang turut menikmati aliran dana ilegal.