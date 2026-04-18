Data LPS Ungkap Ketimpangan Tabungan, Analis: Kegagalan Pemerataan Ekonomi

Ilustrasi - Karyawan membersihkan logo baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Audy Alwi/hp/aa).

Ukuran Font Kecil Besar

Data simpanan alias tabungan di perbankan yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Februari 2026 menunjukkan saldo tabungan kelompok kaya di Indonesia semakin buncit.

Sebaliknya, kelas pekerja masih berkutat dengan status “mantab” alias makan tabungan. Walhasil, saldo rekening bank kelompok ini masih bersyukur jika ada isinya.

Berdasarkan data LPS, total tabungan yang dimiliki nasabah tajir dengan saldo minimal Rp5 miliar menguasai lebih dari separuh total simpanan di bank. Per Februari 2026, jumlah rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar hanya 0,2 persen.

Namun, jumlah saldo yang dimiliki kelompok tajir itu mencapai Rp5.874,17 triliun, atau setara 57,98 persen dari total simpanan bank. Jumlah saldo tersebut naik dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Januari 2026, LPS mencatat jumlah rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar tetap sama, yakni 0,2 persen. Namun, nilai saldonya setara 54,16 persen dari total simpanan.

Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai data LPS tersebut menunjukkan fenomena yang tidak bisa dibaca sekadar sebagai dinamika tabungan, tetapi harus dilihat sebagai potret pergeseran struktur ekonomi yang makin timpang.

Pada awal 2026, kata dia, terjadi peningkatan tajam konsentrasi simpanan perbankan pada kelompok superkaya, yakni mereka yang memiliki saldo tabungan minimal Rp5 miliar.

Kelompok ini jumlahnya tidak besar, hanya sekitar 0,2 persen dari total rekening nasional. Namun, saldo mereka menguasai 57,98 persen dari total simpanan bank, atau sekitar Rp5.874,17 triliun per Februari 2026.

“Angka ini naik signifikan dari 54,16 persen pada Februari 2025. Laju pertumbuhan simpanan mereka mencapai 20,5 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh melampaui pertumbuhan total simpanan perbankan yang hanya 12,6 persen,” terang Kusfiardi di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Di sisi lain, lanjut Kusfiardi, kelompok pekerja dan kelas menengah ke bawah menghadapi realitas yang berlawanan. Ketidakpastian ekonomi, tekanan inflasi, stagnasi atau penurunan pendapatan, serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong perubahan fungsi tabungan.

“Dari instrumen akumulasi menjadi alat bertahan hidup. Tabungan tidak lagi tumbuh, melainkan terkikis untuk membiayai konsumsi sehari-hari,” tambahnya.

Perbedaan ini, kata dia, mencerminkan asimetri kapasitas ekonomi antar kelas, di mana kelompok atas memiliki diversifikasi sumber pendapatan, mulai dari aset finansial, properti, hingga instrumen investasi, yang membuat mereka tetap mampu mengakumulasi kekayaan bahkan dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

“Sebaliknya, kelompok pekerja sangat bergantung pada pendapatan aktif (upah), yang justru paling rentan terhadap guncangan ekonomi,” kata Kusfiardi.

Akibatnya, terjadi akselerasi konsentrasi kekayaan finansial: ketika total tabungan nasional tumbuh, pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada segmen sangat kecil populasi. Ini bukan sekadar ketimpangan statis, tetapi ketimpangan yang bersifat dinamis dan terus membesar.

“Sistem ekonomi saat ini tidak hanya gagal meratakan pertumbuhan, tetapi juga secara struktural memperkuat posisi kelompok atas. Indikator 0,2 persen rekening menguasai hampir 58 persen simpanan bukan lagi anomali statistik. Ini adalah sinyal jelas terjadinya polarisasi kelas,” imbuhnya.

Jika tren ini berlanjut, lanjut Kusfiardi, implikasinya tidak berhenti pada kesenjangan ekonomi semata, tetapi berpotensi meluas menjadi ketimpangan akses terhadap peluang, ketahanan sosial, hingga daya tawar politik.

“Di titik ini, ketimpangan bukan lagi isu distribusi, melainkan menyentuh fondasi stabilitas ekonomi dan sosial secara keseluruhan,” pungkasnya.