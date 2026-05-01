Data Tunjukkan Produksi dan Kesejahteraan Naik, Petani Pertanyakan Narasi yang Ragukan Swasembada Pangan

Anggota Dewan Pakar DPN HKTI, Entang Sastraatmaja, menegaskan capaian swasembada pangan nasional merupakan hasil nyata yang terukur dan dapat diverifikasi melalui data nasional maupun internasional.

Menurutnya, kemampuan produksi dalam negeri saat ini telah menunjukkan kapasitas memenuhi kebutuhan konsumsi nasional secara berkelanjutan.

Di tengah capaian tersebut, petani di berbagai daerah justru mempertanyakan munculnya narasi yang masih meragukan swasembada pangan. Mereka menilai hasil yang dirasakan langsung di lapangan, mulai dari produksi yang meningkat, harga gabah yang terjaga, hingga panen yang terserap, menjadi bukti konkret dari kerja keras petani bersama dukungan kebijakan pemerintah.

“Petani melihat sendiri hasilnya. Produksi naik, kesejahteraan membaik, dan panen terserap. Karena itu mereka bertanya, mengapa capaian yang sudah terlihat dan terukur masih terus diperdebatkan,” ujar Entang, Jumat (01/05/2026).

Ia menilai keraguan yang tidak berpijak pada data terverifikasi justru tidak mencerminkan kondisi riil yang dihadapi petani sehari-hari. Menurutnya, capaian swasembada harus dibaca secara objektif melalui indikator yang diakui secara global.

Berdasarkan parameter Food and Agriculture Organization (FAO), suatu negara dinyatakan swasembada apabila impor pangan pokok strategis tidak melebihi 10 persen dari total kebutuhan nasional.

Pada periode 2025–2026, Indonesia mencatat impor sekitar 3,5 juta ton atau setara 5 persen dari total kebutuhan nasional sebesar 68,7 juta ton. Angka itu berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan.

Secara agregat, produksi pangan nasional mencapai 73,7 juta ton, lebih tinggi dibanding kebutuhan konsumsi sebesar 68,7 juta ton. Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus pangan secara nasional.

Dari 11 komoditas pangan pokok strategis, sebanyak 9 komoditas disebut telah mencapai swasembada dan surplus. Sementara impor dilakukan terbatas untuk komoditas yang secara agroklimat belum optimal diproduksi di dalam negeri, seperti kedelai, bawang putih, dan daging ruminansia.

Untuk komoditas beras, Indonesia disebut tidak melakukan impor beras medium sepanjang 2025. Produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton, sedangkan konsumsi sekitar 30,5 juta ton, sehingga menghasilkan surplus lebih dari 4 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibanding tahun sebelumnya.

Data tersebut, kata Entang, juga sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), FAO, dan United States Department of Agriculture (USDA), yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen beras utama dunia dan terbesar di kawasan ASEAN.

Ketahanan pangan nasional juga tercermin dari penguatan cadangan beras pemerintah. Per April 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara total ketersediaan beras nasional mencapai 12,53 juta ton atau cukup memenuhi kebutuhan konsumsi hingga 11 bulan ke depan.

Di sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sebesar 125,35, tertinggi dalam lebih dari tiga dekade. Sepanjang 2025, harga gabah juga berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram, dengan harga terendah Rp6.712 dan rata-rata Rp7.081 per kilogram.

Secara teknis, peningkatan produksi didorong kenaikan luas panen dari 10,04 juta hektare pada 2024 menjadi 11,35 juta hektare pada 2025 atau naik 12,98 persen. Peningkatan itu ditopang penguatan sistem produksi, termasuk kenaikan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.

Program pompanisasi pada 1,1 juta hektare lahan tadah hujan juga disebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong produktivitas. Selain itu, penyederhanaan 145 regulasi pupuk, peningkatan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, pembangunan irigasi, serta modernisasi alat dan mesin pertanian turut memperkuat produksi di lapangan.

Tak hanya itu, sektor pertanian juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,74 persen. Nilai ekspor pertanian pun mencapai Rp166,71 triliun atau tumbuh 28,26 persen.

Menurut Entang, bagi petani, swasembada pangan bukan sekadar istilah, melainkan hasil kerja yang dijalani setiap musim tanam. Karena itu, ia berharap ruang publik diisi dengan informasi yang berpijak pada data dan mencerminkan realitas di lapangan.