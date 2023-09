Dave Moffatt Gelar Intimate Konser \"Miss You Like Crazy\"

Generasi 90-an pasti tidak asing dengan grup musik asal Kanada yang terdiri dari empat bersaudara, The Moffats. Salah satu personelnya, Dave Moffatt, mengumumkan akan menggelar konser solo pertamanya di Bintaro, Tangerang Selatan pada Sabtu, 25 Februari 2023.

Masih ingat dengan grup band asal Kanada, The Moffatts yang dibentuk pada tahun 1987 dan tenar pada tahun 90 hingga 2000an? Pada masa itu lagu-lagu berjudul Miss You Like Crazy, I'll Be There for You, If Life Is So Short, If You Only Knew (duet dengan Gil Ofarim) dari The Moffatts menemani kehidupan anak muda kala itu.

Seiring berjalannya waktu, grup band yang digawangi oleh empat bersaudara yakni Scott, Clint, Bob, dan Dave ini sudah tak pernah terdengar kabarnya. Namun salah satu personel, Dave Moffatt melalui akun instagram @davemoffattmusic memberikan kabar bahagia untuk para penggemarnya di Indonesia bahwa Musisi asal Kanada itu akan menggelar konser solo pertamanya pada tanggal 25 Februari 2023 yang berlokasi di Titan Center Bintaro, Tangerang Selatan.

Konser solo pertama Dave bertema "Miss You Like Crazy" ini akan berkonsep lebih intim, elegan, dan ekslusif. Tidak hanya itu, jika membeli tiket konser dengan kategori diamond akan mendapatkan akses untuk meet and greet bersama Dave Moffatt.

Dave Moffatt akan mengobati rasa kangen para penggemarnya dan bernostalgia bersama, berikut harga tiket konser:

"An Intimate Concert with Dave Moffatt"

1. Diamond Rp1.500.000 (include meet and greet)2. Platinum Rp950.0003. Gold Rp650.000.