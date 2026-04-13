De Zebri Pede Spurs Bakal Selamat dari Degradasi

Pelatih baru Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi menegaskan bahwa menjaga mentalitas pemain tetap positif menjadi kunci utama menghindari degradasi, bukan sekadar mengubah gaya bermain.

“Pekerjaan saya saat ini bukan untuk mengubah gaya bermain. Saya memang melakukan dua atau tiga perubahan saat menguasai bola dan tanpa bola, tetapi hal terpenting bukan itu. Yang krusial adalah mentalitas kami untuk tetap positif,” ujar De Zerbi seperti dikutip CNA pada Senin.

Kekalahan dari Sunderland memperpanjang catatan tanpa kemenangan Tottenham di Liga Inggris menjadi 14 pertandingan. Mereka kini terpuruk di posisi ke-18 klasemen dan berada dalam ancaman serius degradasi untuk pertama kali sejak 1977.

De Zerbi mengakui masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Dia menyadari bahwa waktu untuk melakukan perubahan besar sudah sangat terbatas.

“Kami harus menemukan energi dan semangat yang tepat. Saat mereka bersama saya sepanjang pekan, mereka akan menemukan pelatih yang positif karena saya percaya pada mereka. Mereka manusia dan mungkin sedang terlalu tertekan. Kami harus tetap bersatu, semakin dekat, memperbaiki detail permainan, dan menjadi lebih baik dari sisi mentalitas.”

Misi Panen Poin di 8 Laga Terakhir

Setelah menjalani 32 pertandingan, Tottenham baru mengoleksi 30 poin dan tertinggal dua angka dari West Ham United di posisi ke-17.

Dari delapan laga terakhir, Spurs hanya meraih satu poin dari total 24 poin yang tersedia, membuat peluang bertahan di Liga Inggris semakin menipis.

Pada laga berikutnya, Tottenham akan menghadapi Brighton & Hove Albion, mantan klub De Zerbi, akhir pekan mendatang.

Namun, Spurs terancam kehilangan kapten mereka, Cristian Romero, yang mengalami cedera setelah bertabrakan dengan kiper Antonin Kinsky, sesaat setelah gol Sunderland tercipta melalui tembakan Nordi Mukiele yang sempat terdefleksi.

“Saya berharap ini bukan masalah besar bagi kami karena dia pemain yang sangat penting. Dia sosok yang baik, pemain top, punya kepribadian kuat, dan kami membutuhkannya hingga akhir musim untuk mencapai tujuan kami,” kata De Zerbi.