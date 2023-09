Deadpool 3 \'Hidupkan\' Kembali Hugh Jackman Sebagai Wolverine

Ryan Reynolds membuat internet heboh ketika dia mengungkapkan Hugh Jackman akan kembali sebagai Wolverine di film Deadpool berikutnya.

Aktor Kanada telah terbuka tentang keinginannya untuk anti-pahlawan cakar adamantium untuk bergabung dengan tentara bayaran tersebut di Deadpool 3.

Dalam unggahan Twitter @VancityReynolds, Rabu, Ryan Reynold mengemas konten "promosi" dari film ketiga Deadpool itu dengan video berdurasi hampir 1,5 menit.

Ia menceritakan sejak akhirnya Deadpool masuk ke dalam bagian Marvel Cinematic Universe besutan Disney, ia berusaha keras untuk menciptakan sesuatu yang menarik namun tidak menghilangkan ciri khas Deadpool.

Dengan video ala-ala mencari jati diri, suami dari Blake Lively itu menggambarkan pencarian "Deadpool" yang sesuai citra MCU.

Ia mengaku buntu, namun setelah itu ada cuplikan menarik ketika seseorang menaiki tangga dan Ryan Reynolds membuat percakapan.

"Hei Hugh, mau bermain sebagai Wolverine satu kali lagi?," tanyanya.

Sosok yang tengah menaiki tangga itu dan diyakini sebagai Hugh Jackman menjawab," Ya, tentu, Ryan,".

Video itu pun selesai dan memberikan deskripsi "9.6.24" yang bila diartikan itu mungkin saja tanggal main dari "Deadpool 3" di layar-layar lebar secara global.

Tentunya penggemar menantikan Ryan Reynold dan Hugh Jackman bisa kembali muncul bersama dalam satu layar dan memerankan karakter-karakter ikonik dari X-men.

Sebelumnya, Hugh Jackman pertama kali berperan sebagai Logan alias Wolverine pada film X-Men yang dirilis pada 2000 silam. Setelah itu, dia pun membintangi sejumlah film dari waralaba X-Men bersama para mutan lainnya. Bahkan, Jackman juga memiliki film solonya sebagai sang superhero selain Logan, yaitu X-Men Origins: Wolverine (2009). Meskipun karakternya telah dibuat tewas pada film Logan, Hugh Jackman sempat tertarik untuk berperan kembali sebagai Wolverine di MCU.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu