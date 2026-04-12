Debut De Zerbi Berakhir Pahit, Spurs Masih Terjebak di Zona Degradasi

Debut Roberto De Zerbi sebagai pelatih Tottenham Hotspur berakhir pahit setelan The Lilywhites kalah 0-1 dari tuan rumah Sunderland di Stadium of Light pada Minggu malam WIB.

Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Nordi Mukiele pada babak kedua. Hasil ini membuat Sunderland naik ke peringkat 10 klasemen Liga Inggris dengan 46 poin dari 32 pertandingan.

Sebaliknya, Tottenham semakin terpuruk di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-18 dengan 30 poin, setelah disalip West Ham United yang mengoleksi 32 poin.

De Zerbi yang baru ditunjuk menggantikan Igor Tudor langsung memimpin Tottenham dalam pertandingan ini.

Tim tamu sempat tampil agresif sejak awal laga dengan mengambil inisiatif serangan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, Sunderland mampu memberikan perlawanan sengit.

Pasukan Regis Le Bris beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat. Meski kedua tim saling menekan, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0.

Memasuki babak kedua, Sunderland berhasil memecah kebuntuan. Mukiele mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-61 setelah memanfaatkan umpan Habib Diarra dan membawa tuan rumah unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, De Zerbi mencoba mengubah jalannya pertandingan dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Namun, upaya tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan.

Tottenham kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan Sunderland. Hingga pertandingan usai, Tottenham gagal mencetak gol penyeimbang, sementara tuan rumah sukses mempertahankan keunggulan tipis mereka.

Susunan Pemain

Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs; Omar Alderete, Luke O'Nien, Reinildo Mandava; Nordi Mukiele (Trai Hume 82'), Mouhamadou Diarra, Noah Sadiki, Granit Xhaka; Brian Brobbey (Wilson Isidor 90+8'), Enzo Le Fee, Chris Rigg (Chemsdine Talbi 82')

Tottenham Hotspur (4-1-2-3): Antonin Kinsky; Micky van de Ven, Cristian Romero (Kevin Danso 70'), Destiny Udogie, Pedro Porro; Lucas Bergvall (Pape Matar Sarr 62'), Conor Gallagher (Xavi Simons 85'), Archie Gray (Joao Palhinha 62'); Dominic Solanke, Richarlison (Mathys Tel 62'), Randal Kolo Muani