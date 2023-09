Debut di ASEAN, Mobil BMW M GmbH Bakal Meluncur di GIIAS 2021

BMW Group memastikan kehadirannya dalam GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Dalam GIIAS ini pun BMW dan MINI akan memperkenalkan produk terbaru pada pembukaan acara itu pada 11 November 2021.



President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan mengatakan dengan menempati lokasi prestisius di Convention Hall untuk tahun kelima, BMW Group Indonesia terus menunjukkan kepemimpinannya sebagai merek mobilitas premium.



Dengan area seluas 1,890 meter persegi, brand BMW dan MINI hadir di GIIAS 2021 dengan teknologi mobilitas masa depan yang dipadu dengan ragam layanan terbaik bagi konsumen.



Terdapat 20 kendaraan display dari BMW dan 7 kendaraan display dari MINI hadir disini, semakin lengkap dengan area test-drive khusus untuk BMW dan MINI dengan 15 kendaraan terbaru yang dapat dicoba pelanggan.



"Belum lagi dengan Asean Premiere dari produk BMW M GmbH dan peluncuran lini khusus MINI Anniversary Edition yang hadir di hari pembukaan BMW Group Pavilion pada tanggal 11 November 2021," ujar Ramesh dalam keterangan resmi pada Selasa (9/11).



Ramesh pun mengatakan BMW akan tetap menggunakan konsep sustainability sejalan dengan implementasi program Hutan Harapan bersama Birdlife International. Proyek Hutan Harapan terletak di Pulau Sumatera yang merupakan rumah bagi sekitar 1.350 spesies hewan yang berbeda.



Proyek ini akan berupa serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat dengan melindungi hak-hak petani atas tanah dan mempromosikan hak-hak perempuan, melestarikan kawasan bebas deforestasi seluas 2.700 hektar dan melindungi beberapa spesies yang terancam punah.



Berbagai kegiatan akan dilaksanakan sejalan dengan tujuan Global Platform of Sustainable Natural Rubber (GPSNR), platform multi-stakeholder untuk pengembangan bisnis karet alam secara berkelanjutan, di mana BMW Group, Pirelli dan Birdlife International adalah founding members.



"Kemitraan antara BMW Group dan Pirelli dalam mendukung hutan Hutan Harapan Indonesia merupakan bagian dari jalan bersama menuju karet alam yang berkelanjutan," tutur Ramesh.



Dalam konteks ini, Pirelli mengembangkan dan memproduksi ban pertama di dunia, Pirelli P ZERO, yang telah disertifikasi oleh Forest Stewardship Council (FSC), digunakan pada the new BMW X5 Plug-in-Hybrid, menjadi mobil pertama di dunia yang dilengkapi dengan ban bersertifikasi ini.