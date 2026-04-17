Hendra Setiawan Debut Jadi Pelatih di Piala Thomas 2026, Akui Bukan Pekerjaan Mudah

Legenda bulu tangkis Indonesia, Hendra Setiawan, masuk dalam jajaran pelatih tim Indonesia untuk ajang Thomas Cup dan Uber Cup 2026. Momen ini menjadi debut Hendra sebagai pelatih di turnamen beregu paling bergengsi tersebut.

Ya, Hendra yang bertahun-tahun menjadi andalan tim Thomas Indonesia di sektor ganda, kini akan duduk di kursi pelatih untuk pertama kali.

Hendra menyebut, tugas ini terasa lebih sulit ketimbang bermain di lapangan. "Rasanya mungkin lebih susah kali ya, jadi pelatih kan harus nentuin nih," kata Hendra.

Peraih satu gelar Piala Thomas itu mengaku sudah mulai beradaptasi dengan peran barunya, termasuk berdiskusi dengan pelatih kepala ganda putra PBSI, Antonius Budi Ariantho, terkait strategi dan komposisi pemain.

“Kemarin sudah ngobrol dengan koh Anton, memetakan nanti siapa yang lawan ini, siapa yang turun. Kalau saat jadi pemain kan langsung saja siap main, ya main,” ungkap Hendra.

“Kalau ini kan harus lihat kondisi pemainnya juga, terus lawannya siapa, susahnya di situ,” lanjutnya.

Lebih jauh, Hendra juga tidak menyangka bisa mendapat kesempatan masuk ke tim Thomas sebagai pelatih. Ia menyebut peran ini sebagai panggilan sekaligus pengalaman baru dalam kariernya.

“Enggak kepikiran sih sebenarnya tapi ini panggilan jadi saya harus siap. Ini juga buat pengalaman saya sebagai pelatih,” ucap pemilik satu Piala Thomas ini.

Dengan pengalaman yang dimiliki, Hendra ingin menularkan semangat juang kepada skuad Merah Putih yang dihuni kombinasi pemain senior dan junior.

“Pasti daya juangnya harus lebih lagi karena main tim hasil kita akan berpengaruh juga untuk lainnya,” pesan Hendra.

“Tapi yang terpenting bagaimana lebih ke fokusnya masing-masing mereka,” ucap Hendra.

Kehadiran Hendra di tim kepelatihan juga tak lepas dari dengan masuknya pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani ke dalam skuad. Duet tersebut anak asuh Hendra yang juga akan menjalani debut di Piala Thomas 2026.