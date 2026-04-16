Debut Manis Swiatek Bareng Pelatih-Gaya Baru di Tanah Liat Stuttgart

Ratu lapangan tanah liat, Iga Swiatek, memulai petualangannya di Stuttgart Open dengan langkah mantap.

Petenis asal Polandia ini sukses menumbangkan favorit tuan rumah, Laura Siegemund, dua set langsung 6-2, 6-3 pada Kamis (16/4/2026) WIB.

Kemenangan ini terasa spesial bukan hanya karena ini laga pembuka musim tanah liatnya, tapi juga menjadi debut kemitraan Swiatek dengan pelatih barunya, Francisco Roig.

Sosok Roig bukanlah orang sembarangan; ia adalah tangan dingin di balik kesuksesan legenda tenis Rafael Nadal.

Adaptasi Gaya Baru

Meski sudah mengoleksi 10 gelar di lapangan tanah liat, Swiatek mengaku masih merasa seperti "murid" yang sedang belajar dengan hadirnya Roig di kursi pelatih.

"Meskipun saya pemain berpengalaman, ini masih hal baru bagi saya. Anda perlu berpikiran terbuka. Bersama Francisco, saya merasa kami punya visi yang sama tentang bagaimana saya harus bermain," ungkap petenis berusia 24 tahun tersebut.

Sempat Mendapat Perlawanan Sengit

Di atas kertas, skor 6-2, 6-3 terlihat dominan. Namun, kenyataan di lapangan tidak semudah itu. Siegemund memberikan tantangan taktis dengan variasi drop shot dan slice yang kerap memaksa Swiatek keluar dari zona nyamannya.

Swiatek sempat melesat unggul 3-0 di set pertama sebelum Siegemund mengejar hingga 3-2. Namun, ketenangan mental sang unggulan ketiga terbukti berbicara. Ia kembali memegang kendali dan menutup set pertama dengan backhand winner yang tajam. Skenario serupa terjadi di set kedua; meski sempat dipatahkan servisnya, Swiatek langsung membalas dan menyapu bersih dua gim terakhir untuk mengunci kemenangan.

Misi Memutus Kutukan Perempat Final

Kemenangan ini membawa juara Stuttgart dua kali tersebut melaju ke babak perempat final. Di sana, ia akan menanti pemenang antara bintang muda Mirra Andreeva atau Alycia Parks.

Lebih dari sekadar mengejar gelar, Swiatek membawa misi besar di Jerman: mengakhiri tren negatif empat kekalahan beruntun di babak perempat final yang menghantuinya sejak turnamen Wuhan musim lalu.

"Saya sangat senang bisa kembali bermain di tanah liat, terutama di sini," pungkasnya dengan optimis.