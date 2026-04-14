Debut Perkuat Tim Thomas Cup 2026, Raymond/Joaquin Bertekad Jadi Mesin Poin

Atlet Bulutangkis, Nikolaus Joaquin saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).(Foto: inilah.com/Harris Muda)

Pasangan ganda putra Indonesia, Nikolaus Joaquin/Raymond Indra, mengungkap rasa bangganya usai masuk dalam skuad Thomas Cup 2026. Duet muda itu pun berambisi memberikan kontribusi maksimal bagi tim Merah Putih.

Joaquin/Raymond menjadi bagian dari tim Indonesia bersama delapan pemain lainnya yang diproyeksikan tampil di ajang beregu prestisius tersebut. Piala Thomas 2026 sendiri akan berlangsung di Horsens pada 24 April hingga 3 Mei mendatang.

“Perasaan pasti sangat luar biasa, seneng banget kan denger kabar bahwa saya bisa masuk ke tim Thomas, dipercaya untuk mewakili Indonesia. Ya pasti harapannya saya dan partner saya ingin menyumbangkan poin untuk tim Indonesia,” kata Joaquin saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Sebagai debutan, Joaquin menyadari pentingnya menjaga fokus dan kekompakan tim, sebab atmosfer pertandingan beregu berbeda dengan turnamen individu.

“Tapi memang kami harus tetap fokus dan juga selalu menjaga kekompakan tim lah, karena memang itu kan yang terutama kan. Ketika bermain di beregu, auranya memang berbeda sama sendiri gitu. Ya pastinya kami berdua pengen nampilin yang terbaik dan pengen menyumbangkan poin untuk Indonesia," kata semifinalis All England 2026 itu.

Selain itu, Joaquin juga menekankan kesiapan mental dia dan sang pasangan sebagai faktor penting demi menghadapi tekanan di pertandingan beregu.

“Paling yang perlu disiapkan mungkin dari mental dan mindset-nya mungkin. Mungkin saat kami poinnya ketinggalan maupun lagi unggul, itu mindset-nya kami ya harus tetap fokus di match itu," ujarnya.

Lebih jauh, Joaquin kembali menegaskan janjinya untuk berusaha semaksimal mungkin memberikan sumbangsih berupa poin pada setiap kesempatan bertanding.

"Gimana caranya kami berusaha main semaksimal mungkin dan gimana caranya kami bisa menyumbangkan poin untuk tim," katanya.

"Kan memang kan beregu itu ya seperti tadi dibilang memang beda sendiri kan. Jadi memang harus dari mentalnya harus dikuatin banget, karena memang beda sendiri gitu," ujar juara Australia Open 2025 itu menambahkan.

Asal tahu saja, PBSI memang memanggil sejumlah amunisi muda untuk memperkuat tim bulu tangkis Indonesia yang bersaing di Thomas & Uber Cup 2026.

Misalnya, di tim Thomas, Indonesia diperkuat pebulu tangkis muda seperti Moh. Zaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Raymond Indra, hingga Nikolaus Joaquin.

Sedangkan di tim Uber, Merah Putih akan dihuni pemain muda seperti Ni Kadek Dhinda, Amartya Pratiwi dan Thalita Ramadhani Wiryawan.

Berdasarkan hasil undian yang dilakukan di kantor Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) di Kuala Lumpur, Indonesia yang berstatus unggulan kedua berpeluang menghadapi persaingan ketat sejak babak penyisihan grup.

Untuk Piala Thomas skuad Merah Putih tergabung di Grup D bersama Prancis, Thailand dan Aljazair. Sementara Piala Uber, Indonesia satu grup dengan Taiwan, Kanada dan Australia di Grup C.