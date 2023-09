Deddy Corbuzier Akhirnya Takedown Video Konten LGBT

Deddy Corbuzier akhirnya menghapus video yang memuat konten lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di channel YouTube miliknya, Selasa (10/5/2022).

Deddy yang juga mantan pesulap itu juga meminta maaf karena telah menampilkan dua orang LGBT dalam podcast miliknya.

Dalam podcast terbarunya, Deddy menghapus video itu atas permintaan sang guru, Gus Miftah.

"Makanya kalau gua nasehatin, lu harus minta maaf. Kalau lu nganggep gua sebagai guru, Lu minta maaf," kata Gus Miftah dalam Podcast Deddy Corbuzier.

Deddy mengaku khilaf dan menyadari video konten kreatifnya mengundang polemik. Ia menjelaskan tidak mempunyai maksud mengkampanyekan LGBT

"Seperti biasa ketika gaduh di sosmed saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal. Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. Saya hanya melihat mereka sebagai manusia. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya PRIBADI merasa tidak berhak menjudge mereka. Mereka menyimpang, saya paham dan saya tidak mendukung hal itu. Tapi fenomena itu nyata dan ada di sekitar kita. Itu yang saya bahas. Masalah kenapa saya undang mereka , kenapa judul nya gitu, dll Kita bahas semua di video ini. Sekali lagi mohon maaf buat semua pihak yang terimbas akan hal ini termasuk mereka. I'm taking down the video. But I still believe they are human. Hope they will find a better way. Sorry for all," tulis Deddy di instagramnya.

Saat berita ini dibuat konten tersebut memang sudah tidak dapat diakses di channel YouTube Deddy, namun di akun instagramnya cuplikan tayangan video tersebut belum dihapus oleh Deddy.