Dedi Mulyadi Usul Pelaku Kerusuhan May Day Masuk Barak Militer

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat diwawancarai oleh media di Pusat Pemerintahan Sumedang, Jawa Barat, pada Minggu (3/5/2026). (Foto: Antara/Ilham Nugraha).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuka opsi pembinaan bagi pelaku kerusuhan di kawasan Dago, Bandung, termasuk yang masih berstatus pelajar. Pendekatan tersebut di antaranya melalui program pendidikan berbasis barak militer.

Dedi menyebut, langkah itu dapat menjadi bagian dari pembentukan kedisiplinan sekaligus pemahaman kebangsaan bagi para pelaku.

“Nanti bisa juga diarahkan mereka (pelaku kerusuhan) untuk mengikuti program pendidikan barak militer supaya mereka mengerti arah bangsa ini ke mana dan apa yang harus dilakukan,” ujarnya di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, penanganan kasus tersebut tetap mempertimbangkan aspek hukum, terutama karena sebagian pelaku masih di bawah umur. Ia menyinggung penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pidana anak.

"Kita lihat aspek hukumnya. Di dalamnya kan ada pembinaan, kita lihat aspek KUHP-nya, berarti pidana anak di bawah umur," tambahnya.

Selain proses hukum, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan jalur pembinaan melalui pendidikan karakter berbasis kedisiplinan. Program barak militer disebut menjadi salah satu opsi yang bisa diikuti para pelaku.

Dedi mengungkapkan, pada Juni mendatang akan ada sekitar 250 peserta yang mengikuti program tersebut, termasuk para ketua OSIS.

“Bulan Juni ini ada sekitar 250 orang, termasuk para ketua OSIS, yang akan mengikuti pendidikan barak militer itu. Itu bisa saja mereka masuk untuk ikut dibina,” ujarnya.

Ia berharap, pendekatan pembinaan ini dapat memperkuat karakter generasi muda, khususnya dalam hal kedisiplinan dan pemahaman kebangsaan.

Di sisi lain, Dedi menilai kerusuhan yang terjadi pada Jumat (1/5) tidak berkaitan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Ia menyebut aksi tersebut berlangsung tanpa pemberitahuan maupun orasi.

“Bukan kasus May Day. Karena May Day berjalan dengan aman dan tertib, kemudian mereka tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan, tanpa orasi. Artinya sudah diniatkan untuk membuat rusuh,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan, penanganan terhadap pelaku kerusuhan akan mengombinasikan pendekatan hukum dan pembinaan, terutama bagi pelaku yang masih berusia anak.