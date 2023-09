Deklarasi Bersama Ketum dari Koalisi Perubahan Tunggu Figur Cawapres

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengakui tiga ketua umum atau pucuk pimpinan partai politik (parpol) anggota Koalisi Perubahan tak hadir dalam peresmian piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Menurut Willy, deklarasi bersama oleh tiga ketum parpol baru akan dilakukan setelah ditetapkannya figur calon wakil presiden (cawapres) guna mendampingi capres Anies Baswedan.

"Kapan deklarasi bersama? Deklarasinya nanti kita sedang mematangkan, dalam hemat kami deklarasi itu akan kami lakukan setelah kami melakukan serap aspirasi, komunikasi, dialog, sowan dengan banyak tokoh-tokoh untuk mendapatkan nama cawapres," kata Willy di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Dia menjelaskan, ibarat pernikahan, momen peresmian piaga ini hanyalah sebuah akad. Oleh karena itu, ketika resepsi berlangsung secara besar-besaran, ketiga pucuk pimpinan partai anggota KPP yaitu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu pasti akan menghadirinya.

"Biasanya anak saleh, rezekinya itu tahu-tahu datang saja gitu. Yang penting akadnya sudah ada, ini dokumennya, ini lah modal dasarnya," ujarnya.

"Tentu untuk berbicara deklarasi secara lebih terbuka semuanya, itu membutuhkan persiapan yang cukup matang juga. Inilah fungsi tim kecil (KPP) ini untuk mematangkan itu dan kami terbuka (terhadap) semua masukan," lanjut Willy..

Oleh karena itu, saat ini tim kecil KPP sedang terus mempersiapkan sambil menyerap segala masukan dari masyarakat. "Bukan hanya why not the best, tapi untuk deklarasi itu best of the best," tegas Willy.

Senada dengan Willy, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengakui pertemuan kali ini tanpa dihadiri para ketum tiga parpol anggota KPP. Meski begitu, dia menjamin, tidak ada jarak antara pucuk pimpinan parpol dengan tim kecil KPP.

"Jadi ini tidak ada sesuatu yang gap antara ketum dengan tim ini. Ini tim super legal, super transparan, terbuka. Jadi jangan dicurigailah ya," jelas Sohibul.

"Insya Allah ini benar-benar adalah momen dimana koalisi perubahan untuk persatuan ini terbentuk secara sah," kata Sohibul menambahkan.