Delapan dari 10 Armada Pencuri Ikan Internasional Adalah Perusahaan Cina

Penangkapan ikan legal (Illegal, Unreported and Unregulated/IUU) adalah alasan utama 90 persen stok perikanan global dieksploitasi secara berlebihan atau habis sebagai bagian dari kegiatan ilegal senilai hingga 23,5 miliar dollar AS per tahun. Negara-negara berkembang sangat rentan dengan, Afrika kehilangan hingga 11,2 miliar dollar AS per tahun, sementara Argentina kehilangan 2 miliar dollar AS, menurut laporan FTC.

Sebuah studi menemukan bahwa delapan dari 10 perusahaan yang bertanggung jawab atas kerugian miliaran dollar Amerika yang diderita negara-negara di dunia karena ikan mereka dicuri datang dari Cina. Koalisi Transparansi Keuangan (Financial Transparency Coalition/FTC) yang berbasis di Boston mengidentifikasi Pingtan Marine Enterprise Ltd. yang terdaftar di Nasdaq berada di urutan teratas daftar perusahaan terkait negara dengan jumlah kapal penangkap ikan IUU terbanyak.

Perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan jasa kelautan terbesar yang terdaftar di AS, yang berbasis di Cina, kata mereka.

Cina sejauh ini memiliki armada laut terbesar di dunia, dengan setidaknya 3.000 kapal. Beberapa di antaranya telah terlihat di lepas pantai Afrika dan sejauh wilayah Ekuador. Ini telah menimbulkan kekhawatiran akan penangkapan ikan yang berlebihan pada saat stok ikan global tengah anjlok.

“Ini adalah strategi mereka untuk membangun diri sebagai kekuatan penangkapan ikan yang besar,” kata Matti Kohonen, direktur eksekutif FTC. “Kemudian mereka akhirnya melanggar banyak undang-undang penangkapan ikan dengan melakukan itu. Untuk menjadi kekuatan yang bertanggung jawab, Anda perlu memecahkan masalah ini.”

Pingtan Marine tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email.

Laporan itu mengatakan bahwa 48,9 persen kapal industri dan semi-industri yang teridentifikasi terlibat dalam penangkapan ikan IUU terkonsentrasi di Afrika, sementara Afrika Barat telah menjadi pusat pencurian global. Kapal penangkap ikan yang berbendera Asia mewakili 54,7 persen dari semua penangkapan ikan IUU yang dilaporkan.

Penangkapan ikan ilegal juga menjadi titik nyala lain dalam persaingan yang semakin dalam antara AS dan Cina. Presiden Joe Biden pada Juni lalu menandatangani Memorandum Keamanan Nasional untuk mengatasi masalah yang mengatakan penangkapan ikan IUU adalah salah satu "ancaman terbesar terhadap kesehatan laut dan merupakan penyebab signifikan penangkapan ikan berlebihan global," meskipun tidak secara khusus menyebutkan Cina.

Untuk Cina, hal ini persoalan “akses ke perairan penangkapan ikan, memasok ikan untuk pasar konsumen yang terus berkembang, yang semakin banyak memakan daging dan ikan, kata Kohonen. “Mereka melanggar beberapa undang-undang penangkapan ikan karena kontrolnya tidak ada. Sementara negara-negara pemilik perairan tidak memiliki cukup kemampuan, sehingga membuat pencurian jadi mudah.” [Bloomberg]