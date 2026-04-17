Delapan Jenazah Korban Helikopter Jatuh Tiba di Lanud Supadio

Personel TNI AU bersama Palang Merah Indonesia (PMI) membawa delapan jenazah korban helikopter jatuh menggunakan helikopter di wilayah Sekadau, Kalimantan Barat, Jumat (17/4/2026). (Foto: Humas TNI AU)

TNI Angkatan Udara (AU) melalui pasukan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) mengevakuasi delapan korban insiden helikopter Airbus H130 PK-CFX yang jatuh di wilayah hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (17/4/2026).

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana dalam siaran pers TNI AU di Jakarta menjelaskan proses evakuasi itu dilakukan di hari kedua operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) bersama tim gabungan pada Jumat hari ini.

Dalam proses evakuasi tersebut, lanjut I Nyoman, TNI AU juga mengerahkan helikopter sebagai alat transportasi menuju lokasi jatuhnya helikopter.

Setelah delapan jenazah dievakuasi, personel TNI AU membawa jenazah tersebut ke tempat yang lebih kondusif.

"Seluruh korban telah tiba di Lanud Supadio untuk penanganan lebih lanjut, dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan," ucap I Nyoman.

Keberhasilan Proses Evakuasi

Lebih jauh I Nyoman menyampaikan keberhasilan proses evakuasi itu terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara TNI AU, Basarnas, dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi SAR.

Dia mengatakan keberhasilan itu juga menjadi pertanda bahwa TNI AU memiliki komitmen kuat dalam menjalankan misi kemanusiaan atau operasi militer selain perang (OMSP).

"Kami mengerahkan kemampuan terbaik yang dimiliki TNI AU, baik unsur udara maupun personel di lapangan untuk membantu proses evakuasi," tuturnya.

Untuk diketahui, helikopter tersebut dikabarkan hilang kontak pada Kamis (16/4). Helikopter itu mengangkut delapan orang, terdiri atas Kapten Marindra W sebagai pilot, Harun Arasyd sebagai co-pilot serta enam penumpang masing-masing Patrick K, Victor T, Charles L, Joko C, Fauzie O, dan Sugito.