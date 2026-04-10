Delapan Tahun Menambang Tanpa Izin, Prabowo Meledak: Pidanakan, Mereka Meludahi Pengorbanan Pahlawan!

Berbicara dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4/2026), Presiden Prabowo Subianto perintahkan Jaksa Agung pidanakan pengusaha tambang nakal yang nekat beroperasi 8 tahun tanpa izin. (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Presiden RI Prabowo Subianto tak lagi bisa membendung amarahnya. Di hadapan jajaran petinggi korps adhyaksa, Prabowo membongkar borok pengusaha tambang 'nakal' yang masih nekat mengeruk kekayaan alam secara ilegal, meski izin usahanya sudah dicabut sejak delapan tahun silam.

Ketegasan itu ditunjukkan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Dengan nada bicara yang bergetar penuh wibawa, Prabowo menyebut tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan penghinaan terhadap kedaulatan negara.

"Sudah ada izin yang dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia, delapan tahun si pengusaha itu ndableg terus. Dia laksanakan tambang tanpa izin, dia mentertawakan Republik Indonesia!" ujar Prabowo dengan nada tinggi.

Bagi Prabowo, pengerukan ilegal ini adalah pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. "Dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI," tegasnya lagi.

Perintah Tegas: Pidanakan!

Melihat perilaku pengusaha yang seolah 'kebal hukum' tersebut, Prabowo langsung mengeluarkan instruksi pendek namun mematikan kepada Jaksa Agung. Ia meminta agar proses hukum tidak hanya berhenti pada urusan administratif, tetapi masuk ke ranah pidana.

"Saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Pidanakan! Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar," perintah Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan ini menyadari bahwa ketegasannya akan memicu gelombang perlawanan dari para 'cukong' yang selama ini nyaman merampok harta rakyat. Bahkan, ia mengungkapkan adanya indikasi para pengusaha nakal ini menggunakan uang hasil curian dari bumi Indonesia untuk membiayai gerakan-gerakan politik yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Namun, Prabowo memastikan dirinya tidak akan mundur satu inci pun. "Dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Tidak gentar kita, rakyat bersama kita," tuturnya mantap.

Rp371 Triliun Berhasil Diselamatkan

Di balik ketegasan tersebut, pemerintah nyatanya telah mencatatkan prestasi gemilang melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kejaksaan Agung baru saja menyetorkan dana hasil denda administratif dan pemulihan kerugian negara sebesar Rp11,42 triliun kepada kas negara, sebuah hasil nyata dari penindakan periode Januari hingga April 2026.

Jika ditarik lebih jauh, sejak Februari 2025 lalu, Satgas PKH di bawah komando pemerintahan Prabowo telah berhasil menyelamatkan aset negara dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp371 triliun.

Prestasi ini juga mencakup penguasaan kembali lahan seluas 5,89 juta hektare dari aktivitas perkebunan ilegal dan 10.257 hektare dari aktivitas pertambangan ilegal. Angka-angka ini menjadi bukti bahwa genderang perang melawan mafia lahan dan tambang yang ditabuh Prabowo bukan sekadar gertakan sambal.

"Semakin kita tegas, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan. Tapi jangan khawatir, kita maju terus demi kepentingan bangsa," pungkas Prabowo.