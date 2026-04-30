Delapan Universitas Hong Kong Kuasai Daftar Kampus Elite Asia 2026

Dunia pendidikan tinggi Hong Kong kembali menunjukkan taringnya di kancah internasional. Delapan universitas asal wilayah administratif khusus ini berhasil menembus daftar Times Higher Education (THE) Asia University Rankings 2026. Hebatnya, dua kampus unggulan setempat sukses mempertahankan posisi mereka di jajaran 10 besar kawasan Asia.

University of Hong Kong (HKU) tetap menjadi garda terdepan dengan mengamankan peringkat keenam. Sementara itu, Chinese University of Hong Kong (CUHK) menyusul dengan menempati posisi ke-10 dalam pemeringkatan bergengsi tersebut.

Tak hanya dua kampus tersebut, deretan universitas papan atas Hong Kong lainnya juga menunjukkan performa stabil. Hong Kong University of Science and Technology bertengger di peringkat ke-12, diikuti City University of Hong Kong di posisi ke-14. Selanjutnya, Hong Kong Polytechnic University berada di peringkat ke-18 dan Hong Kong Baptist University di peringkat ke-40.

Sejarah Baru dari EdUHK dan Lingnan University

Kejutan manis datang dari Education University of Hong Kong (EdUHK) dan Lingnan University. Keduanya mencetak sejarah baru dengan masuk ke jajaran 100 universitas terbaik Asia untuk pertama kalinya. EdUHK melesat ke peringkat ke-37, sedangkan Lingnan University mengunci posisi ke-84.

Sekretaris Pendidikan Pemerintah Hong Kong, Christine Choi, menyambut baik pencapaian solid ini. Melalui unggahan di media sosial, ia menegaskan bahwa prestasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari investasi sumber daya yang berkelanjutan serta langkah-langkah strategis pemerintah untuk mendongkrak daya saing pendidikan kota tersebut.

"Biro pendidikan akan terus bermitra dengan institusi pendidikan tinggi setempat guna memperkuat status Hong Kong sebagai pusat internasional untuk pendidikan tinggi dan pengumpulan talenta," ujar Choi.

Dedikasi Riset dan Inovasi

Kegembiraan serupa diungkapkan Presiden EdUHK, John Lee Chi-Kin. Ia memuji debut universitasnya dalam daftar elite tersebut sebagai sebuah pencapaian besar. Lee menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari dedikasi lembaga terhadap penelitian yang berdampak serta penciptaan ekosistem pembelajaran yang dinamis dan berwawasan global.

Untuk diketahui, Times Higher Education Asia University Rankings menilai universitas-universitas tersebut melalui 18 indikator performa yang ketat. Penilaian mencakup aspek pengajaran, lingkungan penelitian, kualitas penelitian, prospek internasional, hingga kontribusi terhadap industri.

Pencapaian ini kian mengukuhkan posisi Hong Kong sebagai salah satu destinasi utama pendidikan tinggi di dunia, sekaligus magnet bagi talenta-talenta global yang ingin menempuh studi di institusi berstandar tinggi.