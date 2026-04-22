Delegasi AS Batal ke Islamabad, Trump Tunggu Proposal Damai dari Iran

Pasukan keamanan mengambil langkah-langkah ekstensif menjelang putaran kedua pembicaraan yang diharapkan antara delegasi Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan (Foto: Antara/Muhammed Semih Uğurlu)

Rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad harus tertunda. Gedung Putih secara resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan delegasi AS ke Pakistan pada Rabu (22/4/2026), sembari menunggu langkah konkret dari Teheran.

Penundaan ini menyusul sikap Presiden Donald Trump yang memilih untuk menahan diri hingga pihak Iran menyodorkan proposal perdamaian yang jelas. Melalui platform Truth Social, Trump mengonfirmasi bahwa Washington saat ini berada dalam posisi menunggu.

"Mengingat unggahan Presiden Trump yang mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat sedang menunggu proposal terpadu dari Iran, kunjungan ke Pakistan tidak akan terjadi hari ini," ujar seorang pejabat Gedung Putih dalam pernyataan resminya.

Strategi Dua Kaki: Gencatan Senjata dan Blokade

Meski delegasi batal berangkat, Trump tetap mengambil langkah strategis dengan memperpanjang masa gencatan senjata. Keputusan ini dianggap sebagai 'napas tambahan' bagi jalur diplomasi, meski militer AS tetap diperintahkan siaga penuh.

Namun, perpanjangan gencatan senjata ini bukan berarti tekanan mereda. Trump menegaskan bahwa blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tetap berjalan tanpa kompromi.

"Saya telah menginstruksikan militer kita untuk melanjutkan blokade dan tetap siap. Gencatan senjata diperpanjang sampai proposal mereka diajukan dan diskusi diselesaikan, dengan satu atau lain cara," tulis Trump dengan nada tegas.

Peran Sentral Pakistan dan Ketidakpastian Teheran

Langkah Trump memperpanjang masa tenang ini tidak lepas dari peran penting Islamabad. Keputusan tersebut diambil atas permintaan khusus dari Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

Pakistan berupaya keras menjadi jembatan agar kedua negara tidak terperosok ke dalam konflik terbuka yang lebih luas. Namun, upaya ini terganjal oleh keraguan di pihak Iran.

Sebelumnya, Wakil Presiden AS JD Vance dijadwalkan memimpin delegasi ke Islamabad. Namun, laporan The New York Times menyebutkan kunjungan tersebut mandek lantaran Teheran belum memberikan konfirmasi keikutsertaan dalam pembicaraan tatap muka tersebut.

Senada dengan laporan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan bahwa pihaknya masih menimbang-nimbang. Teheran, menurut Baghaei, belum mengetuk palu terkait keputusan akhir untuk berpartisipasi dalam negosiasi di Pakistan.

Bola Panas di Tangan Teheran

Kini, bola panas diplomasi sepenuhnya berada di tangan Iran. Washington telah memberikan sinyal jelas: pintu dialog terbuka, namun blokade ekonomi tetap mencekik selama proposal 'terpadu' yang diminta Trump belum mendarat di meja perundingan.

Publik internasional kini menanti, apakah Teheran akan melunak dengan menyodorkan draf kesepakatan baru, atau justru membiarkan momentum diplomasi di Islamabad ini menguap begitu saja di tengah tekanan blokade militer AS yang kian ketat.

Penundaan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump tetap menggunakan pola maximum pressure. Di satu sisi memberikan ruang lewat gencatan senjata atas permintaan sekutu (Pakistan), namun di sisi lain tidak melepaskan 'leher' ekonomi Iran lewat blokade pelabuhan. Diplomasi ini bukan lagi soal duduk bersama, melainkan soal siapa yang lebih dulu berkedip dalam tekanan.