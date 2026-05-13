Demi Jaga Iklim Usaha, Bahlil dan Purbaya Sepakat Tunda Kenaikan Royalti Tambang

Kabar gembira bagi para pelaku usaha sektor pertambangan di Tanah Air. Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk menunda rencana kenaikan tarif royalti dan bea keluar (BK) mineral. Keputusan strategis ini diambil setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026), pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengkaji ulang formulasi kebijakan yang sebelumnya sempat memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha.

Mendengarkan Aspirasi Pelaku Usaha

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa penundaan ini merupakan langkah pemerintah untuk lebih proaktif mendengarkan masukan dari lapangan. Implementasi kebijakan yang semula direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026 dipastikan bakal molor dari jadwal.

"Kedua Menteri tadi rapat dan sepakat untuk menunda kebijakan tersebut. Tujuannya agar kita bisa mendengarkan aspirasi dan melakukan exercise lebih mendalam. Kita ingin hasilnya nanti positif bagi semua pihak," ujar Anggia saat ditemui usai pertemuan di Jakarta.

Anggia juga meluruskan polemik yang sempat berkembang di media massa terkait perbedaan pendapat antar-kementerian. Menurutnya, koordinasi antara Bahlil dan Purbaya kini sudah berjalan selaras untuk memastikan stabilitas industri pertambangan nasional.

Masih Tahap Uji Publik

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa rencana kenaikan royalti untuk komoditas strategis seperti emas, tembaga, nikel, hingga timah sebenarnya masih berada dalam tahap uji publik. Ia menjamin bahwa angka-angka yang sempat beredar belum menjadi keputusan final pemerintah.

Bahlil mengakui timnya memang sedang melakukan sosialisasi intensif dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dilakukan sebagai mandat undang-undang agar setiap aturan baru mendapatkan umpan balik langsung dari para pelaku industri sebelum resmi diundangkan.

"Saya ingin tegaskan bahwa apa yang disosialisasikan kemarin itu bukan keputusan. Kita sedang menjaring feedback. Jika ada tanggapan yang merasa kebijakan itu kurang pas, tentu saya sebagai Menteri ESDM akan melakukan evaluasi," tegas Bahlil.

Evaluasi Formulasi Kebijakan

Pemerintah menyadari bahwa sektor pertambangan merupakan tulang punggung ekonomi yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap formulasi tarif agar tidak memberatkan beban operasional perusahaan, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif.

Dengan adanya penundaan ini, pembahasan lebih lanjut akan difokuskan untuk mencari titik tengah yang dianggap adil, baik bagi penerimaan negara maupun keberlangsungan bisnis para pengusaha. Bahlil menjamin bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengeluarkan regulasi yang berpotensi mengganggu iklim investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.