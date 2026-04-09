Komisi X DPR Dorong Satu Status PNS untuk Guru

Ilustrasi. Guru menerima uang di halaman sekolah. (Desain: inilah.com/Flux)

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak agar draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara spesifik mencantumkan terminologi "guru", dan menolak istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang multitafsir guna menjamin kesejahteraan pendidik dan kepastian administrasi daerah.

Desakan ini merespons keprihatinan para pendidik terkait kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak seragam di setiap daerah.

"Status PPPK saat ini, mulai dari penuh waktu hingga paruh waktu, yang berujung pada ketimpangan gaji dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kami berharap ke depannya hanya ada satu status ASN untuk guru, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS)," jelas Fikri, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Meskipun aturan teknisnya diatur dalam perundangan lain, ia menilai RUU Sisdiknas harus mengunci terminologi profesi guru dengan jelas.

Selain status PNS, Fikri juga menegaskan guru non-PNS tetap harus mendapatkan kepastian status, kesejahteraan, serta jaminan sosial yang sepadan dengan martabatnya.

Ia berharap marwah guru dikembalikan sebagai profesi tunggal yang memiliki derajat tertinggi di tengah masyarakat, berkaca pada kesuksesan sistem pendidikan di Finlandia.

Lebih lanjut, ketidakjelasan istilah ASN dalam regulasi saat ini, terbukti menyulitkan Pemerintah Daerah (Pemda) secara administratif.

"Pemda kerap kebingungan dalam mengajukan kuota atau formasi pendidik. Imbasnya, meskipun usulan formasi membeludak, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tidak kunjung bertambah atau tersinkronisasi dengan baik," ujarnya.