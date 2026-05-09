Demi Konten MBG, Jari Cinta Laura Teriris Pisau hingga Masuk Ruang Operasi

Artis Cinta Laura terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi setelah jarinya teriris pisau cukup dalam saat syuting konten Masakan Bos Gue (MBG).

Profesionalitas terkadang harus dibayar mahal. Hal itulah yang dialami penyanyi sekaligus aktris cantik, Cinta Laura Kiehl. Demi menyuguhkan konten terbaik dalam program Masakan Bos Gue (MBG), jari Cinta teriris pisau cukup dalam hingga ia harus dilarikan ke instalasi gawat darurat.

Kabar mengejutkan ini dibagikan langsung oleh Cinta melalui akun Instagram pribadinya. Meski harus menjalani perawatan medis, artis lulusan Universitas Columbia, AS ini tetap menunjukkan sisi jenakanya di tengah musibah yang menimpanya.

"Kepotong pisau demi MBG. Pasti banyak yang bingung melihat foto-foto aku masuk rumah sakit, tapi muka masih full glam hahaha," ujar Cinta Laura sebagaimana dikutip Inilah.com, Sabtu (9/5/2026).

Kronologi Kejadian di Lokasi Syuting

Cinta membeberkan bahwa hari itu jadwalnya sangat padat. Sejak pagi hingga sore, ia harus mengisi berbagai acara talkshow. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan agenda syuting untuk konten program kulinernya, MBG, bersama influencer Emil Mario.

Awalnya, proses pengambilan gambar berjalan lancar. Namun, petaka datang saat Cinta tengah mempersiapkan bahan masakan di dapur. Konsentrasi yang sedikit terpecah saat memotong buah menjadi pemicu insiden tersebut.

"Awalnya aman-aman saja guys, sampai aku mau memotong jeruk nipis. Enggak sengaja jariku kena pisau dan yup, cukup dalam lukanya," jelas perempuan berdarah Jerman-Indonesia ini dengan nada getir.

Harus Jalani Operasi dan Jahitan

Melihat luka yang cukup serius dan pendarahan yang tidak kunjung berhenti, kru di lokasi syuting langsung bergerak cepat. Cinta dilarikan ke sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter, diputuskan bahwa luka di jari Cinta memerlukan tindakan operasi kecil berupa jahitan untuk menutup robekan kulit yang dalam tersebut. Menariknya, Cinta masuk ke ruang bedah masih dengan riasan wajah lengkap dan busana yang ia kenakan saat syuting.

"Mau tidak mau harus langsung ke rumah sakit buat dijahit. Dan aku jadinya masuk ruang operasi dalam keadaan baddie ini," ungkapnya sembari mengunggah foto dirinya yang tengah berbaring di tempat tidur rumah sakit.

Tetap Profesional di Tengah Musibah

Insiden ini sontak mengundang simpati dari para penggemar dan rekan sesama artis. Meski jari tangannya harus dibalut perban pascaoperasi, Cinta tampaknya tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia tetap mencoba berinteraksi dengan pengikutnya di media sosial dan memastikan kondisinya kini sudah lebih stabil.

Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko yang dihadapi para figur publik saat memproduksi konten, terutama yang melibatkan peralatan tajam di dapur. Namun bagi Cinta, luka tersebut adalah "tanda mata" dari dedikasinya untuk terus menghibur masyarakat melalui konten-konten kreatif seperti Masakan Bos Gue.

Hingga berita ini diturunkan, Cinta Laura masih dalam masa pemulihan pascatindakan jahitan tersebut. Belum diketahui apakah jadwal syuting selanjutnya akan mengalami penundaan atau tetap berjalan sesuai rencana dengan penyesuaian kondisi fisiknya.