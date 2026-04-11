Demi Tumbangkan Thailand, Pelatih Filipina Siapkan Taktik Khusus: Tak Boleh Ada Celah

Pelatih Filipina Segura Farre Joan (kanan) memberikan penjelasan saat konferensi pers prapertandingan Piala AFF U-17 2026, di Surabaya, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Antara/Naufal Ammar Imaduddin)

Pelatih Filipina Segura Farre Joan mengaku sudah menyiapkan strategi yang akan diterapkan anak asuhnya saat menghadapi Thailand pada ajang Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, pada 11-24 April 2026.

“Kami siap secara mental dan fisik untuk menjalani pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat lawan Thailand dan akan menunjukkan versi terbaik kami,” kata Segura Farre Joan saat konferensi pers prapertandingan Piala AFF U-17 2026, di Surabaya, Sabtu (11/4/2026).

Menurut dia, kekuatan utama Filipina terletak pada kerja sama tim yang solid, baik saat bertahan maupun menyerang.

Ia menilai koordinasi antarpemain menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan permainan sepanjang pertandingan.

Selain itu, ia menambahkan aspek transisi permainan dan situasi bola mati menjadi perhatian utama dalam persiapan timnya.

“Mengontrol transisi dan set piece sangat penting bagi kami,” ucapnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa menghadapi tim kuat seperti Thailand membutuhkan kedisiplinan tinggi serta kemampuan membaca permainan lawan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga fokus sepanjang laga agar tidak kehilangan momentum.

Meski demikian, ia tetap optimistis timnya memiliki peluang untuk meraih hasil positif apabila mampu menjalankan strategi dengan baik.

Lebih lanjut, ia menambahkan, bahwa target jangka panjang dari Timnas Filipina U-17 adalah melangkah sejauh mungkin di turnamen tersebut.

“Kami ingin meraih tiga poin, tetapi harus melangkah satu per satu,” tuturnya.

Timnas Filipina akan berhadapan dengan Thailand dalam pertandingan babak penyisihan grup B Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (12/4), pukul 15:30 WIB.