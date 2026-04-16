Demo Buruh di DPR, Polres Jakpus Kerahkan Ribuan Personel Gabungan

Ribuan personel gabungan mengikuti apel gelar pasukan pengamanan unjuk rasa di kawasan DPR/MPR, Jakarta. (Foto Ilustrasi: Humas Polri)

Ukuran Font Kecil Besar

Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dan sejumlah elemen masyarakat di kawasan DPR/MPR, hari ini.

"Kami siap melayani para pengunjuk rasa dan mengedepankan profesionalisme serta sikap persuasif di lapangan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Menurut dia, dalam pelayanan unjuk rasa tersebut, Polres Metro Jakpus melibatkan sebanyak 1.948 personel gabungan dari Polda, Polres dan Polsek jajaran.

Gangguan Keamanan

Para petugas itu, kata Reynold, disebar di sejumlah titik strategis, khususnya di kawasan gedung DPR/MPR guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

Dia pun menegaskan pentingnya penyampaian pendapat secara tertib, tanpa melanggar aturan maupun menciptakan situasi anarkis.

Reynold memastikan seluruh personel pengamanan tidak dibekali dengan senjata api dan selalu mengedepankan pendekatan humanis.

Rekayasa Lalu Lintas

Lebih lanjut, dia mengatakan rekayasa arus lalu lintas kendaraan akan diberlakukan secara situasional apabila terjadi lonjakan jumlah massa atau gangguan keamanan.

Sementara itu, berdasarkan akun Instagram resmi @fspmi_kspi unjuk rasa akan digelar di depan gedung DPR/MPR hari Kamis ini.

Dalam unjuk rasa tersebut, disebutkan bahwa ribuan buruh menuntut pengesahan Undang-undang Ketenagakerjaan baru dan penghapusan outsourcing serta upah murah.