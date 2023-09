Demo di Iran: Akibat Kesalahan Penggunaan Dana di Tengah Sanksi

Namun terlepas dari sanksi, ekonomi Iran tumbuh karena Iran mampu menjual sebagian besar minyaknya, terutama ke Cina. Angka menunjukkan bahwa ekspor minyak mentah Iran pada Juli naik 110.000 barel per hari dari Juni, menjadi 810.000 barel per hari. Tapi kemana uang itu pergi? Menurut laporan baru-baru ini oleh Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Iran tahun lalu meningkatkan pengeluaran militernya menjadi 24,6 miliar dollar AS—meningkat sebesar 11 persen-– dan untuk pertama kalinya dalam dua dekade berada di antara 15 negara teratas dunia.

Oleh: Usamah Al-Sharif

Protes massal di seluruh Iran, yang sekarang hampir memasuki pekan ketiga, tidak menunjukkan tanda-tanda mereda meski pemerintah menggunakan kekuatan dalam upaya untuk menghancurkan mereka. Dengan sedikit jurnalis independen di dalam negeri dan tanpa koneksi internet, sulit untuk mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi.

Tapi yang pasti, apa yang dimulai sebagai demonstrasi kecil setelah kematian Mahsa Amini, 22 tahun, pada 16 September lalu, tiga hari setelah dia ditangkap polisi moral karena melanggar undang-undang yang mengharuskan perempuan untuk mengenakan jilbab, telah memantik salah satu pemberontakan paling serius yang pernah dihadapi Republik Islam Iran.

Protes telah menyebar ke lebih dari 40 kota besar dan kecil. Para pemuda Iran secara terbuka menyerukan penggulingan rezim. Pada tahun 2009, demonstrasi nasional pecah untuk memprotes hasil pemilihan presiden. Kali ini, warga Iran tidak hanya mengeluh tentang tingginya biaya hidup, pengangguran, dan layanan pemerintah yang buruk. Sederhananya, kini orang-orang muak dengan aturan para ayatullah.

Pemerintah Iran sejauh ini menyalahkan media Barat yang menurut mereka telah menghasut terjadinya protes, dan dengan demikian menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan rakyatnya sendiri. Tanggapan yang paling mungkin adalah menggunakan kekuatan daripada tampak lemah dan memberikan konsesi. Laporan yang beredar selama ini telah berbicara tentang puluhan kematian dan ribuan penangkapan. Kondisi ini tampaknya akan menjadi lebih berantakan dalam beberapa hari mendatang.

Masalah Iran bukanlah soal konspirasi asing seperti yang diklaim rezim. Pertama-tama, lebih dari 60 persen dari 80 juta penduduk Iran berusia di bawah 30 tahun. Itu merupakan tantangan besar bagi pemerintah mana pun yang tidak mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan menyediakan layanan berkualitas tinggi.

Menurut angka pemerintah, tingkat pengangguran untuk warga Iran berusia antara 15 dan 24 tahun adalah sekitar 24 persen, dengan peningkatan tahunan tidak kurang dari dua persen. Lebih dari 90 persen pemuda Iran melek huruf. Dan sementara negara ini memiliki pertumbuhan produk domestik bruto yang terhormat — yang diperkirakan oleh Bank Dunia menjadi 3,7 persen untuk tahun 2022 — kenyataannya adalah bahwa devaluasi mata uang dan inflasi telah mendorong rasio kemiskinan riil menjadi setidaknya 50 persen. Tingkat inflasi berkisar sekitar 30 persen.

Rezim merespons dengan menyalahkan sanksi AS atas kesengsaraan ekonomi yang terjadi. Sebagian memang benar. Namun terlepas dari sanksi, ekonomi Iran tumbuh karena Iran mampu menjual sebagian besar minyaknya, terutama ke Cina. Faktanya, angka menunjukkan bahwa ekspor minyak mentah Iran pada Juli naik 110.000 barel per hari dari Juni, menjadi 810.000 barel per hari.

Tapi kemana uang itu pergi? Menurut laporan baru-baru ini oleh Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Iran tahun lalu meningkatkan pengeluaran militernya menjadi 24,6 miliar dollar AS--peningkatan sebesar 11 persen-– dan untuk pertama kalinya dalam dua dekade berada di antara 15 negara teratas dunia. Bandingkan ini dengan berapa banyak pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, misalnya. Pengeluaran publik Iran untuk pendidikan sebagai bagian dari PDB berada di 3,6 persen pada 2020, turun dari 3,7 persen tahun sebelumnya, menurut Bank Dunia. Untuk kesehatan, itu adalah 6,7 persen dari PDB pada 2019, turun dari 8,46 persen pada 2018.

Sulit untuk memperkirakan berapa banyak uang yang dikeluarkan Iran untuk mendukung proksinya di Suriah, Irak, Lebanon, dan Yaman. Tetapi berapa pun jumlahnya, pasti dalam miliaran dolar — uang yang sangat dibutuhkan di negaranya. Bukan rahasia lagi bahwa petualangan Iran di luar negeri sangat tidak populer di antara mayoritas orang Iran.

Pada tahun 2018, protes mahasiswa pecah di kota terpadat kedua di Iran, Mashhad, atas kesulitan sosial ekonomi. Slogan, “Bukan Gaza, bukan Lebanon, saya memberikan hidup saya untuk Iran,” diulangi oleh para pengunjuk rasa. Dan ekspor revolusi telah menjadi salah satu faktor utama dalam merusak hubungan antara Iran yang revolusioner dengan tetangganya.

Namun terlepas dari minat Barat untuk mengikuti peristiwa di Iran, campur tangan adalah salah. AS tidak memiliki catatan yang kredibel dengan negara itu. Setiap upaya untuk mempengaruhi jalannya protes yang sedang berlangsung hanya akan membuat rezim lebih berani.

Apa yang terjadi di dalam Iran adalah masalah yang menyangkut rakyat Iran dan hak mereka untuk memilih pemimpin dan sistem pemerintahan mereka. Hal ini juga berlaku untuk bangsa lain. Memang benar bahwa jutaan rakyat Iran menderita dan sekarang menyerukan diakhirinya kekuasaan teokratis yang reaksioner. Tapi itu adalah perjuangan mereka. Campur tangan asing hanya akan dimainkan para ayatollah dan ratusan ribu orang bersenjata yang bergantung pada mereka. [Arab News]

Usamah Al-Sharif, jurnalis dan komentator politik. Tinggal di Amman, Yordania. Twitter: @plato010