Demo di Wamena Berujung Ricuh, Wakapolres dan Anggota Dewan Luka-Luka

Aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan yang digelar sejumlah elemen berujung ricuh hingga mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka, Senin (27/4/2026).

Massa yang tergabung dari Forum Pribumi, KNPI, OKP, Cipayung Plus, dan BEM se-Papua Pegunungan itu awalnya berlangsung tertib. Mereka memprotes atas berbagai aksi penembakan terhadap warga sipil di Papua seperti di Kabupaten Puncak, Bokondini, dan Yahukimo.

Wakapolres Jayawijaya dan anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan mengalami luka-luka di bagian kepala terkena lemparan batu dari massa yang mengamuk. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Kericuhan bermula ketika massa disambut oleh Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, Ketua II Terius Yigibalom, serta sejumlah anggota dewan lainnya di depan pintu utama kantor DPR.

Namun situasi berubah ketika salah seorang aksi mendapat tendangan dari seseorang di tengah kerumunan. Akibatnya, aksi massa berubah menjadi kekacauan dan saling melempari batu ke arah kantor DPRP.

Aparat keamanan yang bertugas pun langsung melontarkan gas air mata untuk melerai massa yang semakin beringas. Namun suasana malah semakin beringas melawan aparat.

Aktivitas di pusat kota Wamena lumpuh, dengan sejumlah perkantoran dan pertokoan tutup lebih awal. Beberapa kendaraan dinas milik anggota DPR yang terparkir di lokasi juga mengalami kerusakan.