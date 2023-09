Demokrat Harap Jokowi Tak Gunakan Data Intelijen Soal Parpol untuk Pribadi

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyayangkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki seluruh data intelijen soal parpol. Sehingga Jokowi mengetahui seluruh 'jeroan' dari seluruh parpol.

"Saya kira tidak hanya Partai Demokrat, semua parpol keberatan atas statement itu, karena bukan ruangnya presiden," tegas Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Dia menilai seharusnya Presiden Jokowi tidak menyampaikan hal itu kepada publik. Sebab informasi atau data intelijen itu bisa digunakan untuk kepentingan negara.

"Sebagai parpol yang berdaulat, kami keberatan kalau di intelin oleh negara terhadap apa yang ada di dalam partai itu. Ya kalau beliau tahu cukup saja tahu, tapi tidak perlu diumbar kepada publik, itu saya kira kurang pas," tambah dia.

Meski begitu, ia berharap bahwa data tersebut tidak disalahgunakan oleh Jokowi, khususnya jelang Pemilu 2024.

"Kami berharap pak presiden cuma hanya menyampaikan saja, itu dia keep sebagai informasi, dia sebagai kepala negara. Sedangkan bagaimana parpol berdaulat menjalankan aktivitas politiknya, tetap dihormati secara independen karena itu dijamin oleh UU," terangnya.

Hinca juga menyebut bahwa dirinya belum pernah mendengar ada seorang presiden yang mengaku, memiliki data intelijen berkaitan dengan parpol.

"Tapi dia (Jokowi) memang punya tanggung jawab pembinaan politik secara nasional, tapi tidak mesti disampaikan lah. Kalau memang ada yang kurang pas di parpol," imbuh dia.

Hinca mengaku pernah berdiskusi dengan Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Diskusi tersebut dilakukan untuk membahas soal politik dalam hal yang luas.

"That's okay. Tapi kalau sampai datanya dimiliki dan tahu isi jeroannya, karena itu saya harap itu cukup just keep it by him, untuk dia, tidak untuk yang lain-lain. Saya tetap berpikiran positif bahwa itu maksudnya tidak digunakan untuk apa-apa, jadi kekhawatiran saya tidak ada," tutup Hinca.