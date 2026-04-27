Demokrat Tegaskan tak Perlu Atur Masa Jabatan Ketum Parpol

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron atau yang akrab disapa Kang Hero menekankan, pemerintah dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu mengatur tentang masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol).

"Masa jabatan ketum partai diatur oleh aturan internal partai. Oleh karenanya, pemerintah tidak perlu memberi pembatasan masa jabatan ketum ataupun nama lain," ucap Hero kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menuturkan, mekanisme dan tata laksana organisasi partai merupakan urusan internal partai, sehingga para kader partai memiliki hak dalam menentukan hal ini.

Demokrasi di Internal Partai

Lebih lanjut, Hero menilai pembatasan masa jabatan ketum tak serta-merta menjamin penerapan demokrasi di internal partai. Menurutnya yang perlu menjadi perhatian pemerintah, adalah mekanisme yang dijalankan partai dalam penetapan ketum.

"Demokrasi di internal partai bukan ditentukan oleh pembatasan, tapi oleh mekanisme kongres ataupun nama lain mekanisme penetapan ketum di masing-masing partai. Selama para kader pemilik suara memberi dukungan dan kepercayaannya kepada ketumnya, itulah proses demokrasi," tuturnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Usulan tersebut tertuang dalam kajian tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam kajian itu, KPK menilai belum adanya standar kaderisasi yang terintegrasi di partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dianggap penting untuk mendorong regenerasi kepemimpinan.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK.

Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai.

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi,” jelasnya.