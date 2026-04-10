Telat Bayar Pajak Motor? Ini Denda, Aturan, dan Cara Menghitungnya
Bagi pemilik kendaraan, membayar pajak kendaraan bersifat wajib, meskipun kamu jarang lewat jalan ibu kota, atau tidak kena tilang elektronik (ETLE), atau bahkan tidak pernah ketemu polisi sekalipun.
Apapun alasannya, kewajiban ini harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan bermotor.
Jika diabaikan, bukan hanya status kendaraan yang bermasalah, tapi kamu juga bisa dikenakan denda yang nilainya terus bertambah seiring waktu.
Dasar Hukum Bayar Pajak Kendaraan Bermotor
Aturan pajak kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
Namun, besaran denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) biasanya ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing provinsi.
Sebagai contoh, berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015, keterlambatan pembayaran PKB dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan, dengan denda maksimal 25 persen untuk lebih dari 12 bulan.
Selain denda PKB, pemilik kendaraan juga wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).
Bila tidak membayarnya juga, maka pemilik kendaraan akan dikenakan dua denda, yaitu denda PKB dan denda SWDKLLJ.
Besaran Denda SWDKLLJ
Besaran denda SWDKLLJ diatur dalam Permenkeu No. 16/PMK.010/2017. Besarannya ditetapkan berdasarkan durasi keterlambatan, bukan persentase dari total pajak.
- Telat 1-90 hari: 25 persen dari tarif normal.
- Telat 91-180 hari: 50 persen dari tarif normal.
- Telat 181-270 hari: 75 persen dari tarif normal.
- Telat di atas 270 hari: 100 persen (maksimal Rp100.000)
Rumus Hitung Denda Pajak Motor
Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah cara menghitung pajak motor berdasarkan lama keterlambatannya:
Total Denda = (PKB x 25% x Jumlah Bulan/12) + Denda SWDKLLJ
Rumus berdasarkan waktu:
- Telat 1 bulan: (PKB x 25% x 1/12) + Denda SWDKLLJ
- Telat 1 tahun: (PKB x 25% x 12/12) + Denda SWDKLLJ
- Telat 2 Tahun: (2 x PKB x 25%) + Denda SWDKLLJ
Contoh Perhitungan Denda Pajak Motor
Berikut adalah beberapa contoh perhitungan denda telat bayar pajak motor:
1. Telat 6 Bulan
Pak Thomas memiliki motor senilai Rp30 juta dan tidak membayar pajak selama bulan. Maka, besaran denda telat bayar pajak motor saat perpanjangan STNK adalah:
- PKB: 1,5% x nilai jual motor = 1,5% x Rp30.000.000 = Rp450.000
- Keterlambatan: 3 bulan
- Denda SWDKLLJ (3 bulan/90 hari): (25% x SWDKLLJ) + SWDKLLJ = (25% x Rp32.000) + (Rp32.000) = Rp8.000 + Rp32.000 = Rp40.000
Maka, denda yang dibayar adalah:
- Denda: PKB x 25 persen x 3/12 + SWDKLLJ
- Denda: (Rp450.000 x 25%) x (3/12) + Rp40.000 = Rp112.500 x 0,24 + Rp40.000 = Rp28.125 + Rp40.000 = Rp68.125
2. Telat 2 Tahun
Pak Adi memiliki motor senilai Rp45 juta dan tidak membayar selama 2 tahun. Maka besaran denda saat perpanjangan STNK adalah:
Denda PKB:
- Rumus: (2 tahun x PKB Pokok x 25%)
- 2 x Rp675.000 x 25 % = Rp337.500
Denda SWDKLLJ:
- 100% x Rp32.000 = Rp32.000 per tahun
- Untuk 2 tahun: 2 x Rp32.000 = Rp64.000
Total Denda:
- Rp337.500 + Rp64.000 = Rp401.500