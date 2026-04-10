Telat Bayar Pajak Motor? Ini Denda, Aturan, dan Cara Menghitungnya

Bagi pemilik kendaraan, membayar pajak kendaraan bersifat wajib, meskipun kamu jarang lewat jalan ibu kota, atau tidak kena tilang elektronik (ETLE), atau bahkan tidak pernah ketemu polisi sekalipun.

Apapun alasannya, kewajiban ini harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan bermotor.

Jika diabaikan, bukan hanya status kendaraan yang bermasalah, tapi kamu juga bisa dikenakan denda yang nilainya terus bertambah seiring waktu.

Dasar Hukum Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Aturan pajak kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Namun, besaran denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) biasanya ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing provinsi.

Sebagai contoh, berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015, keterlambatan pembayaran PKB dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan, dengan denda maksimal 25 persen untuk lebih dari 12 bulan.

Selain denda PKB, pemilik kendaraan juga wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

Bila tidak membayarnya juga, maka pemilik kendaraan akan dikenakan dua denda, yaitu denda PKB dan denda SWDKLLJ.

Besaran Denda SWDKLLJ

Besaran denda SWDKLLJ diatur dalam Permenkeu No. 16/PMK.010/2017. Besarannya ditetapkan berdasarkan durasi keterlambatan, bukan persentase dari total pajak.

Telat 1-90 hari : 25 persen dari tarif normal.

: 25 persen dari tarif normal. Telat 91-180 hari : 50 persen dari tarif normal.

: 50 persen dari tarif normal. Telat 181-270 hari : 75 persen dari tarif normal.

: 75 persen dari tarif normal. Telat di atas 270 hari: 100 persen (maksimal Rp100.000)

Rumus Hitung Denda Pajak Motor

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah cara menghitung pajak motor berdasarkan lama keterlambatannya:

Total Denda = (PKB x 25% x Jumlah Bulan/12) + Denda SWDKLLJ

Rumus berdasarkan waktu:

Telat 1 bulan : (PKB x 25% x 1/12) + Denda SWDKLLJ

: (PKB x 25% x 1/12) + Denda SWDKLLJ Telat 1 tahun : (PKB x 25% x 12/12) + Denda SWDKLLJ

: (PKB x 25% x 12/12) + Denda SWDKLLJ Telat 2 Tahun: (2 x PKB x 25%) + Denda SWDKLLJ

Contoh Perhitungan Denda Pajak Motor

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan denda telat bayar pajak motor:

1. Telat 6 Bulan

Pak Thomas memiliki motor senilai Rp30 juta dan tidak membayar pajak selama bulan. Maka, besaran denda telat bayar pajak motor saat perpanjangan STNK adalah:

PKB: 1,5% x nilai jual motor = 1,5% x Rp30.000.000 = Rp450.000

Keterlambatan: 3 bulan

Denda SWDKLLJ (3 bulan/90 hari): (25% x SWDKLLJ) + SWDKLLJ = (25% x Rp32.000) + (Rp32.000) = Rp8.000 + Rp32.000 = Rp40.000

Maka, denda yang dibayar adalah:

Denda : PKB x 25 persen x 3/12 + SWDKLLJ

: PKB x 25 persen x 3/12 + SWDKLLJ Denda: (Rp450.000 x 25%) x (3/12) + Rp40.000 = Rp112.500 x 0,24 + Rp40.000 = Rp28.125 + Rp40.000 = Rp68.125

2. Telat 2 Tahun

Pak Adi memiliki motor senilai Rp45 juta dan tidak membayar selama 2 tahun. Maka besaran denda saat perpanjangan STNK adalah:

Denda PKB:

Rumus: (2 tahun x PKB Pokok x 25%)

2 x Rp675.000 x 25 % = Rp337.500

Denda SWDKLLJ:

100% x Rp32.000 = Rp32.000 per tahun

Untuk 2 tahun: 2 x Rp32.000 = Rp64.000

Total Denda: