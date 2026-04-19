Dendam Lama di Jakarta Jadi Motif Penikaman Nus Kei

Polisi mengungkap motif di balik aksi penikaman yang menewaskan Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei. Dua pelaku berinisial HR (28) dan FU (36) disebut memiliki dendam terhadap korban.

"Motifnya itu dendam ya, dari hasil penyidikan kita sementara itu," kata Kapolres Maluku Tenggara, Rian Sehendi kepada wartawan, Minggu (19/4/2026).

Meski demikian, Rian belum merinci latar belakang dendam tersebut. Ia hanya menyebut persoalan antara pelaku dan korban terjadi sebelumnya saat keduanya berada di Jakarta.

"Permasalahan sebelumnya antara pelaku dengan korban ini dulu di Jakarta," ujarnya.

Peristiwa penikaman itu terjadi di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun, Maluku Tenggara, sekitar pukul 11.25 WIT, sesaat setelah korban tiba dari Jakarta. Saat itu, korban tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal menggunakan senjata tajam.

“Tiba-tiba korban ditikam oleh orang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau. Terduga pelaku langsung melarikan diri usai kejadian,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, di Ambon, Minggu (19/4/2026).

Usai kejadian, korban sempat dilarikan oleh keluarga ke RS Karel Sadsuitubun sekitar pukul 12.00 WIT. Namun, korban meninggal dunia akibat luka serius yang dialami.

Polisi bergerak cepat memburu pelaku. Dalam waktu sekitar dua jam setelah kejadian, dua terduga pelaku berhasil diamankan di pintu keluar bandara.

"Petugas dengan dipimpin langsung Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi menangkap dua terduga pelaku dalam waktu sekitar dua jam setelah kejadian. Keduanya masing-masing berinisial HR (28) dan FU (36)," ujar Rositah.

Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Satuan Reserse Kriminal Polres Maluku Tenggara.