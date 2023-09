Depok Segera Miliki Rumah Sakit Kelas Internasional

Kota Depok segera memiliki Rumah Sakit (RS) kelas Internasional yang ditarget rampung 2025 mendatang. Rumah sakit yang akan dibangun di kawasan Sawangan ini, bakal jadi salah satu rumah sakit terbesar.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berharap pembangunan rumah sakit internasional ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warga Depok.

"Kami yakin proyek ini akan membantu upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat," kata Ridwan Kamil (Emil) dalam acara inagurasi pembangunan proyek salah satu rumah sakit internasional di Depok, Jawa Barat, Selasa (20/6/2023).

Emil mengatakan, pandemi COVID-19 telah membuatnya belajar bahwa peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting.

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Jawa, Ridwan Kamil mengatakan Jawa Barat membutuhkan setidaknya 20 rumah sakit baru.

Apalagi setiap tahunnya, setidaknya ada 800 ribu kehamilan di Jawa Barat. Sayangnya, menurut dia, jumlah infrastruktur layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit dinilai belum cukup merata sehingga perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut, pembangunan rumah sakit berkelas internasional di Jawa Barat dinilai penting sebab masyarakat Jawa Barat masih banyak yang mengalami masalah kesehatan seperti jantung, stroke, dan kanker.

"Mudah-mudahan masyarakat kita nantinya bisa lebih sehat lagi," harapnya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Jawa Barat sangat mengapresiasi pihak-pihak yang telah mewujudkan inisiatif membangun rumah sakit berkelas internasional di Depok guna membantu meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas di Jawa Barat.

"Proyek pembangunan rumah sakit ini sangat penting, karena sektor kesehatan akan sangat berdampak pada keseluruhan kesejahteraan masyarakat untuk menjamin seluruh masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan dekat," ujar dia.

Selain itu, Emil menambahkan bahwa pembangunan rumah sakit berkelas internasional juga dapat memperteguh Jawa Barat sebagai daerah yang unggul dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan sejarah di hari ini, 20 rumah sakit di seluruh Jawa Barat akan kita hadirkan di tahun-tahun mendatang, dan ratusan bahkan ribuan puskesmas dengan teknologi dunia akan kami hadirkan. Mudah-mudahan Jawa Barat menjadi (provinsi dengan) masyarakat yang sangat sehat," pungkasnya.

Rumah sakit internasional yang akan dibangun memiliki fasilitasi kesehatan bertaraf internasional, termasuk kapasitas diagnosa, dan 4 center of excellence penyakit khusus: brain and stroke, heart and cardiac, rehabilitation, and geriatric medicine.