Deretan Emiten Sabet Penghargaan SWA dalam Digital Marketing dan Customer Service

SWA Media Group dan Business Digest kembali menggelar ajang penghargaan ‘Indonesia Digital Marketing Champion & Indonesia Customer Service Champion 2022’. Deretan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dinobatkan sebagai yang terbaik dalam dua kategori tersebut.

Penghargaan tahunan ini mengapresiasi seluruh perusahaan yang telah melakukan kegiatan digital marketing dan customer service secara cerdas, cepat dan tepat. Acara puncak penghargaan dimulai dengan webinar Finding Smart Insights from The Champions dengan menghadirkan tiga sosok pembicara, yaitu, Riyanto, Digital Innovation Division Head Auto2000, Kenny Kwanto, Chief Marketing Officer Lion Parcel, serta Teguh Farianto, Senior Market Analyst PT Polytama Propindo.

Para pembicara berbagi pengalaman dalam melakukan inisiasi maupun inovasi mengelola digital marketing dan customer service sehingga bisa memenangkan persaingan di pasar. `

Kemal E Gani, Group Chief Editor SWA Media Group mengatakan, digital marketing diharapkan bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti, baik internal maupun eksternal serta menciptakan peluang pasar yang lebih besar. Sementara, keandalan sekaligus kesetiaan konsumen sangat tergantung pada kemampuan pelayanan yang diberikan oleh customer service.

Customer service pun menurutnya, tidak bisa dipisahkan dengan digital marketing. “Jadi, kunci sukses bisnis sangat tergantung pada seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Selain itu, dia juga mengapresiasi penerima penghargaan “Indonesia Digital Marketing Champion & Indonesia Customer Service Champion 2022”. Para penerima penghargaan ini telah dikurasi secara mendalam melalui tahapan pendaftaran, kemudian shortlisting di mana materi dinilai oleh panel untuk menentukan finalis.

Setelah itu, para finalis diundang untuk melakukan presentasi di depan dewan juri yang terdiri dari pakar, akademisi, dan praktisi senior marketing.

Adapun Tim Dewan Juri di antaranya Akhmad Edhy Aruman, redaktur Senior Majalah MIX, Dosen PR FISIP UI dan LSPR, Elga Yulwardian, CEO Ivosight, Istijanto, Business Consultant, Marketing Reseracher, Faculty Member Prasetiya Mulya Business School, Juanda Rovelim, Founder iCommunity.id, Trainer, Tessi Fathia Adam, Deputy Group Head Digital Transformation Paragon Technology and Innovation, Rudy Affandi, Komite Remunerasi LPS, dan Budiman Goh, Presiden of Aruna, Former COO Enesis Group.

Aspek penilaian secara teknis didasarkan atas identifikasi masalah, konsep program, hasil, dampak dan sustainability. Sementara secara nonteknis berdasarkan kejelasan penyampaian program, teamwork dan manajemen waktu.

Istijanto selaku dewan juri mengungkapkan, perusahaan yang mengikuti ajang penghargaan di tahun 2022 ini semakin matang dalam pengelolaan digital marketing dan customer service.

Dia menjelaskan bahwa perubahan kebutuhan dan level layanan semakin cepat berubah dan semakin tinggi tuntutannya. Selain itu, standar-standar baru terus diciptakan oleh pelanggan maupun para pemain yang ada.

“Menghadapi kondisi yang cepat berubah, mau tidak mau perusahaan juga harus minimal mengikuti arus perubahan ini. Selain itu juga harus menciptakan terobosan baru yang inovatif,” tuturnya.

Berdasarkan hasil penilaian, perusahaan-perusahaan yang menerima penghargaan Indonesia Digital Marketing Champion 2022 di antaranya adalah yang mencatatkan sahamnya di Busa Efek Indonesia (BEI), yaitu PT Astra International Tbk – Toyota Sales Operation (Auto2000), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRImo).

Penerima lainnya adalah Lion Parcel (PT Lion Express), PT Mandiri AXA General Insurance, Herbalife Nutrition Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison, BAZNAS RI, PT Mandiri Tunas Finance, PT Link Net Tbk, PT Astra Graphia Tbk serta Alpha Investasi (PT Paramitra Alfa Sekuritas).

Sementara perusahaan-perusahaan yang menerima penghargaan Indonesia Customer Service Champion 2022 yaitu Indosat Ooredoo Hutchison, PT Mandiri AXA General Insurance, Lion Parcel (PT Lion Express), dan PT Mandiri Tunas Finance.