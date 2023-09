Deretan Fitur Kasir Pintar untuk Bisnis Restoran demi Layanan Bintang Lima

Bisnis kuliner memang menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Namun dalam menjalankan restoran, anda perlu strategi yang matang agar dapat menonjol di antara para pesaing. Salah satunya, yaitu dengan mewujudkan layanan bintang lima melalui penggunaan aplikasi kasir pintar.

Berikut beberapa fiturnya yang memungkinkan anda menciptakan layanan berkualitas tersebut:

Fitur Aplikasi Kasir untuk Bisnis Restoran

Online Delivery & Take Away

Online Dine In & Reservation

Menggunakan aplikasi kasir atau POS (point of sale), memungkinkan anda untuk menerima pesanan online delivery dan take away secara mudah. Itu karena pesanan dari pelanggan bisa langsung diterima melalui sistem. Sehingga anda bisa meningkatkan penjualan melalui model pesanan tersebut. Khususnya saat masa pandemi, karena pelanggan dapat melakukan pemesanan tidak peduli di manapun berada.Selain online delivery dan take away, sistem POS juga membuat pelanggan dapat melakukan reservasi dan pesan melalui online meskipun untuk makan di tempat. Keleluasaan melakukan pemesanan menu di gadget masing masing tentu dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan hal ini nantinya mampu menciptakan kepuasan pelanggan yang baik untuk bisnis.

Terlebih customer bisa menentukan pilihan pembayaran secara langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan masing masing. Karena sistem sudah langsung terhubung ke aplikasi kasir anda. Jadi proses pemesanan sekaligus pembayaran dapat berlangsung secara cepat dan efektif.

Manajemen Meja & Waiter Mode

Bahan Baku Resep

Distribusi Printing & Kitchen Display

Catatan Pesanan dan Pisah Tagihan

Loyalty dan Fitur Promosi

Website Bisnis

Manajemen meja & waiter mode menjadi fitur aplikasi kasir pintar berikutnya yang akan memberikan banyak manfaat bagi bisnis restoran. Karena dengan ini anda bisa menghadirkan denah dan penomoran meja yang memudahkan dalam menandai pesanan pelanggan. Bahkan pelayan bisa langsung mengeceknya melalui gadget sehingga sifatnya sangat fleksibel dan menunjang mobilitas.Tidak hanya memudahkan dalam menandai pesanan pelanggan. Namun software point of sale juga dapat mempermudah pencatatan bahan baku resep. Itu karena menu yang terjual di POS bisa dilihat kapan saja secara real time. Sehingga setiap pemakaian bahan dapat diketahui secara akurat. Alhasil stok bahan baku akan selalu terpantau dengan baik dan tidak kehabisan ketika dibutuhkan.Kasir pintar juga menyediakan fitur distribusi printing dan kitchen display. Fitur ini dapat meneruskan pesanan dari pelanggan ke dapur secara praktis. Caranya yaitu dengan mencetak atau menampilkan pesanan tersebut melalui layar. Sehingga pesanan dari konsumen bisa segera diproses.Sistem POS bisa membuat anda menambahkan catatan pesanan sesuai permintaan pelanggan. Sehingga proses pembayaran untuk setiap transaksi menjadi lebih fleksibel. Itu karena tersedia opsi pisah tagihan yang dapat dihadirkan sesuai dengan permintaan dari masing masing customer.Untuk pelanggan setia, setiap bisnis sebaiknya menghadirkan program loyalitas. Pun dengan bisnis restoran yang sebaiknya memiliki program tersebut guna meningkatkan penjualan. Dan anda sangat mungkin untuk melakukannya dengan memanfaatkan aplikasi kasir pintar. Karena point of sale mampu menyimpan data para customer setia. Jadi anda bisa memberi mereka berbagai penawaran menarik.Terakhir, menampilkan profil usaha, informasi promosi, tips, menu, sampai berbagai aktivitas komunitas bisa dilakukan dengan dukungan website bisnis. Dimana semua alat yang anda butuhkan di sini akan terhubung ke POS. Dengan kata lain, pengelolaan bisnis restoran menjadi lebih praktis dan mudah dilakukan.

Deretan fitur di atas sudah hadir pada Olsera POS, yang mana sistem point of sale ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan masing masing bisnis. Sehingga anda yang menjalankan bisnis restoran dapat memperoleh fitur tersebut untuk menunjang usaha. Lebih lengkap mengenai penjelasan setiap fiturnya bisa langsung dicek melalui olsera.com.