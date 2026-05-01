Deretan ‘Kado’ Prabowo di Hari Buruh 2026

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban (kiri), Ketua Umum KSPSI sekaligus Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat (kedua kiri), Presiden KSPI Said Iqbal (kedua kanan) dan Ketua Umum KPBI Ilhamsyah (kanan) memberikan sambutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). (Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S/nz).

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan di bidang ketenagakerjaan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Langkah tersebut disebut sebagai upaya memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 terkait ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188.

Regulasi ini mengatur perlindungan bagi awak kapal perikanan, mulai dari standar tempat tinggal, ketersediaan makanan dan air minum, perjanjian kerja tertulis, hingga jaminan sosial.

"Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Semuanya, nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan, yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia. Hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera," kata Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan bagi pekerja transportasi daring. Melalui kebijakan tersebut, mitra pengemudi disebut akan memperoleh jaminan kesehatan kerja serta skema bagi hasil minimal 92 persen dari tarif pelanggan.

Di sektor perumahan, pemerintah menargetkan pembangunan satu juta hunian terjangkau bagi pekerja pada tahun ini. Program ini diharapkan dapat membantu pekerja memiliki tempat tinggal sendiri dan mengurangi beban biaya sewa.

"Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak. Nanti, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri," ujar Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo juga meminta percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Ia telah menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk segera berkoordinasi dengan DPR RI.

"Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan Undang-Undang itu harus berpihak kepada kaum buruh," kata Kepala Negara.