Deretan Lengkap Pemenang Oscar 2022, Film CODA jadi yang Terbaik

Ajang bergengsi Academy Awards ke-94 resmi digelar di Teater Dolby, Hollywood, Beverly Hills, California, AS. Film CODA menjadi pemenang penghargaan Best Picture di pagelaran tersebut.

Bukan hanya nominasi Best Picture, dua penghargaan dan menjadi pemenang Oscar 2022 lainnya juga disabet oleh film CODA. Ada pun di antaranya yakni Best Supporting Actor untuk aktor pria, Troy Kotsur dan nominasi Best Adapted Screenplay.

“CODA adalah pemenang besar malam itu, memenangkan ketiga penghargaan yang dinominasikannya: Film Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik untuk Troy Kotsur, dan Skenario Adaptasi Terbaik,” tulis Newsweek dikutip pada, Senin (28/3/22).

Menariknya Troy Kotsur dinobatkan menjadi aktor tuli pertama yang bisa merengkuh Piala Oscar. Khusus bagi CODA, gelar Piala Oscar juga menjadikan mereka sebagai film streamer pertama yang memenangkan Academy Awards tersebut.

Beberapa kategori lainnya yang menjadi Pemenang Oscar 2022 yaitu Best Actor yang dimenangkan oleh Will Smith dalam penampilannya di film King Richard sebagai Richard Williams. Hingga Best Film Editing yang disematkan pada Film Dune.

Film Dune juga bisa disebut sebagai peraih penghargaan terbanyak di gelaran Oscar 2022. Selain Best Film Editing, Dune juga memenangkan lima gelar lainnya seperti, Best Cinematography, Best Original Score, Best Sound, Best Production Design hingga Best Visual Effects.

“Dune meraih penghargaan terbanyak malam itu, memenangkan enam dari 10 nominasinya,” jelas Newsweek.

Berikut daftar lengkap pemenang Oscar 2022:

BEST PICTURE

BEST ACTRESS

BEST ACTOR

BEST DIRECTOR

BEST ORIGINAL SONG

BEST DOCUMENTARY FEATURE

BEST ADAPTED SCREENPLAY

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

BEST COSTUME DESIGN

BEST INTERNATIONAL FEATURE FILM

BEST SUPPORTING ACTOR

BEST ANIMATED FEATURE

BEST VISUAL EFFECTS

BEST SOUND

BEST SUPPORTING ACTRESS

BEST PRODUCTION DESIGN

BEST FILM EDITING

BEST ORIGINAL SCORE

BEST LIVE ACTION SHORT FILM

BEST ANIMATED SHORT FILM

BEST DOCUMENTARY SHORT

BEST MAKEUP AND HAIRSTYLING

BEST SOUND

Pemenang: CODANominasi lain: Don’t Look Up, Dune, Belfast, West Side Story, Licorice Pizza, King Richard, Nightmare Alley, Drive My CarPemenang: Jessica Chastain, The Eyes of Tammy FayeNominasi lain: Olivia Colman, The Lost Daughter; Nicole Kidman, Being the Ricardos; Penélope Cruz, Parallel Mothers; Kristen Stewart, SpencerPemenang: Will Smith — King RichardNominasi lain: Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog; Andrew Garfield, Tick, Tick ... Boom!; Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth; Javier Bardem, Being the RicardosPemenang: Jane Campion, The Power of the DogNominasi lain: Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza; Steven Spielberg, West Side Story; Kenneth Branagh, Belfast; Ryusuke Hamaguchi, Drive My CarPemenang: Billie Eilish and Finneas, No Time to Die, in No Time to DieNominasi lain: Dos Oruguitas, Encanto; Be Alive, King Richard; Down to Joy, Belfast; Somehow You Do, Four Good DaysPemenang: Summer of SoulNominasi lain: Flee, Ascension, Attica, Writing with FirePemenang: CODANominasi lain: The Power of the Dog, The Lost Daughter, Dune, Drive My CarPemenang: BelfastNominasi lain: Licorice Pizza, Don’t Look Up, King Richard, The Worst Person in the WorldPemenang: Cruellanominasi lain: Dune, Nightmare Alley, Cyrano, West Side StoryPemenang: Drive My CarNominasi lain: The Worst Person in the World, Flee, The Hand of God, Lunana: A Yak in the ClassroomPemenang: Troy Kotsur, CODAnominasi lain: Kodi Smit-Mcphee, The Power of the Dog; Ciarán Hinds, Belfast; J.K. Simmons, Being the Ricardos; Jesse Plemons, The Power of the DogPemenang: Encantonominasi lain: Luca, The Mitchells vs. the Machines, Flee, Raya and the Last DragonPemenang: DuneNominasi lain: Spider-Man: No Way Home, Free Guy, No Time To Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten RingsPemenang: DuneOther nominees: The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, Nightmare Alley, West Side StoryPemenang: Ariana DeBose, West Side StoryNominasi lain: Kirsten Dunst, The Power of the Dog; Aunjanue Ellis, King Richard; Jessie Buckley, The Lost Daughter; Judi Dench, BelfastPemenang: DuneNominasi lain: Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, West Side StoryPemenang: DuneNominasi lain: The Power of the Dog, Don’t Look Up, Tick, Tick ... Boom!, King RichardPemenang: DuneNominasi lain: The Power of the Dog, Parallel Mothers, Don’t Look Up, EncantoPemenang: The Long GoodbyeNominasi lain: The Dress, On My Mind, Please Hold, Ala Kachuu – Take and RunPemenang: The Windshield WiperNominasi lain: Robin Robin, Box Ballet, Affairs of the Art, BestiaPemenang: The Queen of BasketballNominasi lain: Audible, Lead Me Home, Three Songs for Benazir, When We Were BulliesPemenang: The Eyes of Tammy FayeNominasi lain: Coming 2 America, Cruella, Dune, House of GucciPemenang: DuneNominasi lain: Belfast, No Time to Die, The Power of the Dog, West Side Story