Destinasi Baru di PIK: Wisata Religi Berbasis Keberagaman dan Harmoni Antarumat

Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara terus memperluas daya tariknya sebagai destinasi wisata terintegrasi. Tidak hanya dikenal sebagai pusat kuliner dan gaya hidup, kawasan ini kini mengembangkan konsep wisata berbasis keberagaman melalui program Pilgrim Tourism Experience.

Program tersebut melibatkan mahasiswa dan kreator konten untuk memperkenalkan langsung berbagai destinasi religi yang tersebar di kawasan PIK dan PIK2. Melalui kegiatan ini, peserta diajak mengunjungi sejumlah rumah ibadah yang berdiri berdampingan dan mencerminkan harmoni antarumat beragama.

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Utara, Restuning Dyah Widyanti, menyatakan bahwa keberagaman menjadi salah satu kekuatan baru dalam pengembangan pariwisata Jakarta.

Menurutnya, PIK memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata keberagaman karena menghadirkan berbagai tempat ibadah dalam satu kawasan yang saling melengkapi.

Di kawasan tersebut, terdapat Tzu Chi Center Jakarta yang dikenal sebagai pusat kegiatan kemanusiaan dengan arsitektur modern dan suasana yang tenang. Tempat ini juga menjadi ruang edukasi yang menekankan nilai kasih universal.

Selain itu, berdiri pula Masjid Al-Ikhlas PIK yang menghadirkan nuansa arsitektur Timur Tengah. Masjid ini terbuka bagi masyarakat umum dan menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan di kawasan tersebut.

Di PIK2, terdapat Taman Doa Our Lady of Akita yang menjadi destinasi wisata religi umat Katolik. Konsep taman terbuka yang diusung memberikan suasana kontemplatif dan mendukung kegiatan ibadah dalam lingkungan yang tenang.

Melalui program Pilgrim Tourism Experience, pemerintah daerah berupaya memperkenalkan konsep wisata inklusif yang mengedepankan toleransi dan kebersamaan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menarik minat wisatawan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota dengan keberagaman budaya dan religi.

Pengembangan wisata religi di kawasan PIK menjadi bagian dari strategi diversifikasi destinasi wisata di Jakarta. Selain menawarkan pengalaman spiritual, konsep ini juga membuka peluang ekonomi kreatif berbasis komunitas serta meningkatkan daya tarik kawasan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.