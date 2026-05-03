7 Wisata yang Dekat Stasiun Poncol Semarang, Hidden Gem di Tengah Kota

Berlibur ke Semarang bisa dimulai dengan turun di Stasiun Poncol, yang dikenal memiliki akses sangat strategis karena lokasinya dekat dengan berbagai destinasi populer di pusat kota.

Di sekitar Stasiun Poncol, tersedia banyak pilihan tempat wisata menarik yang bisa langsung dikunjungi dengan waktu tempuh yang relatif singkat, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan transportasi.

Pengalaman berkunjung ke tempat-tempat tersebut pun dijamin menyenangkan, karena sebagian besar merupakan destinasi favorit yang selalu ramai dikunjungi dan menjadi bagian penting dari daya tarik wisata Kota Semarang.

Bagi Anda yang ingin mengeksplorasi lebih jauh pesona kota ini tanpa harus pergi terlalu jauh dari stasiun, terdapat berbagai pilihan destinasi wisata menarik di sekitar Stasiun Poncol Semarang yang menawarkan pengalaman beragam dan sangat layak untuk masuk dalam daftar kunjungan Anda.

Rekomendasi Wisata yang Dekat Stasiun Poncol Semarang

Berikut adalah wisata yang dekat Stasiun Poncol Semarang yang wajib Anda kunjungi, terutama bagi Anda yang ingin memaksimalkan waktu tanpa harus menempuh perjalanan jauh dari pusat kota:

1. Kota Lama Semarang

Kota Lama Semarang (Foto: Google Maps)

: Kawasan Kota Lama berpusat di Jalan Letjen Suprapto, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah Jam operasional : Buka 24 jam (beberapa galeri, kafe, dan tempat wisata memiliki jam operasional masing-masing)

: Buka 24 jam (beberapa galeri, kafe, dan tempat wisata memiliki jam operasional masing-masing) Jarak: Sekitar 1,5 hingga 2 kilometer dari Stasiun Poncol

Kota Lama Semarang merupakan kawasan cagar budaya bersejarah yang dijuluki Little Netherland, sebuah tempat yang menghadirkan nuansa Eropa klasik melalui ratusan bangunan kuno peninggalan abad ke-18 dan ke-19 yang masih terawat dengan sangat baik.

Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya sekadar berjalan-jalan, tetapi juga bisa menikmati beragam jenis wisata dalam satu kawasan.

Dari sisi wisata sejarah dan edukasi, kawasan ini menjadi saksi bisu peninggalan kolonial Belanda dengan bangunan-bangunan ikonik, seperti Gereja Blenduk yang terkenal dengan kubahnya, serta Gedung Marba yang sarat nilai historis.

Selain itu, Kota Lama juga menawarkan wisata seni dan budaya melalui kehadiran Semarang Contemporary Art Gallery yang memamerkan berbagai karya seni modern di dalam bangunan bergaya klasik, ditambah dengan pertunjukan seni jalanan yang sering menghiasi suasana.

Bagi pecinta fotografi, kawasan ini adalah surga tersendiri karena menghadirkan suasana tematik ala Eropa yang sangat estetik, lengkap dengan spot unik, seperti Rumah Akar dan berbagai sudut bangunan tua yang fotogenik.

Tidak hanya itu, wisata kuliner dan belanja juga menjadi daya tarik utama, karena terdapat banyak kafe, restoran, serta toko suvenir dan barang antik yang berjejer rapi, memberikan pengalaman wisata yang lengkap dalam satu lokasi.

Letaknya yang sangat strategis membuat kawasan ini menjadi destinasi wajib, terutama bagi Anda yang datang melalui Stasiun Poncol, karena jaraknya sangat dekat dan dapat ditempuh dengan mudah baik menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki.

Bahkan, bagi yang ingin menikmati suasana kota secara santai, berjalan kaki menuju kawasan ini bisa menjadi pengalaman tersendiri tanpa harus terburu-buru.

2. Pecinan Semarang

Pecinan Semarang (Foto: google maps)

: Kawasan Pecinan Semarang berpusat di daerah Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang (mencakup area Jl. Gang Pinggir, Gang Lombok, dan sekitarnya) Jam operasional : Buka 24 jam (pasar dan kuliner biasanya aktif pagi hingga malam, pasar malam ramai saat akhir pekan)

: Buka 24 jam (pasar dan kuliner biasanya aktif pagi hingga malam, pasar malam ramai saat akhir pekan) Jarak: Sekitar 1 hingga 1,5 kilometer dari Stasiun Poncol

Pecinan Semarang merupakan kawasan bersejarah yang kental dengan nuansa budaya Tionghoa yang berpadu harmonis dengan budaya lokal Jawa.

Kawasan ini menghadirkan pengalaman wisata yang kaya akan akulturasi budaya, mulai dari wisata religi hingga wisata kuliner legendaris.

Saat menjelajahi Pecinan, Anda dapat menemukan deretan kelenteng tua yang masih aktif digunakan, seperti Kelenteng Tay Kak Sie yang megah dan menjadi salah satu ikon utama kawasan ini.

Bahkan, kawasan ini sering dijuluki sebagai kawasan 1.001 kelenteng karena banyaknya tempat ibadah yang tersebar di berbagai sudut.

Selain wisata budaya, Pecinan juga menjadi pusat wisata kuliner yang sangat terkenal.

Anda bisa mencicipi berbagai makanan khas yang sudah melegenda, seperti Lumpia Gang Lombok, es putar, hingga beragam jajanan pasar malam yang biasanya ramai saat akhir pekan.

Tidak hanya itu, kawasan ini juga menawarkan wisata sejarah sekaligus belanja, di mana Anda bisa menyusuri Pasar Gang Baru serta gang-gang kecil dengan arsitektur rumah bergaya Tiongkok yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak dahulu.

Pengalaman walking tour di kawasan ini menjadi salah satu daya tarik utama karena tidak memerlukan biaya masuk, sehingga sangat ramah bagi wisatawan.

Lokasinya yang sangat dekat dari Stasiun Poncol menjadikan Pecinan Semarang sebagai destinasi yang praktis dan mudah dijangkau.

Anda bahkan bisa mencapainya hanya dengan berjalan kaki santai tanpa perlu menggunakan kendaraan.

Dengan perpaduan suasana oriental yang unik, nilai sejarah yang tinggi, serta kemudahan akses, kawasan ini menjadi tempat yang sangat layak untuk dikunjungi, terutama bagi pelancong yang ingin menikmati wisata singkat namun tetap berkesan.

3. Kampung Batik Gedong Semarang

Kampung Batik Gedong Semarang (Foto: google maps)

: Jl. Batik No.698A, Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang Jam operasional : Buka 24 jam (aktivitas galeri dan workshop biasanya berlangsung pagi hingga sore hari)

: Buka 24 jam (aktivitas galeri dan workshop biasanya berlangsung pagi hingga sore hari) Jarak: Sekitar 10–15 menit berkendara dari Stasiun Poncol

Kampung Batik Gedong Semarang merupakan destinasi wisata tematik yang menjadi pusat pelestarian sekaligus industri batik khas Semarang.

Tempat ini menawarkan pengalaman wisata yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga edukatif dan interaktif.

Saat berkunjung, Anda dapat menyaksikan mural-mural artistik yang menghiasi dinding rumah warga, menciptakan suasana yang penuh warna dan sangat cocok untuk berfoto.

Lebih dari itu, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan para pengrajin batik lokal untuk memahami proses pembuatan batik secara mendalam.

Kawasan ini menggabungkan berbagai jenis wisata dalam satu tempat. Dari sisi edukasi, Anda dapat belajar membatik mulai dari tahap awal seperti mengenal alat dan bahan (canting dan malam), hingga proses mencanting dan pewarnaan kain.

Dari sisi belanja, tersedia berbagai galeri dan toko yang menjual batik khas Semarang dengan motif unik, seperti Tugu Muda, Lawang Sewu, dan Warak Ngendok, dengan harga yang bervariasi dari yang terjangkau hingga premium.

Selain itu, kawasan ini juga menawarkan banyak spot foto menarik berkat mural warna-warni bertema batik dan kebhinekaan yang menghiasi lingkungan sekitar.

Tidak ketinggalan, unsur sejarah juga hadir melalui kisah perjalanan industri batik Semarang yang sempat mengalami kemunduran pada masa penjajahan Jepang sebelum akhirnya bangkit kembali.

Lokasinya yang berada di pusat kota membuat Kampung Batik Gedong mudah diakses dari Stasiun Poncol.

Meskipun lebih dekat dari Stasiun Tawang, kawasan ini tetap dapat dijangkau dengan cepat dari Poncol dalam waktu singkat menggunakan kendaraan.

Tempat ini menjadi pilihan ideal bagi wisatawan yang ingin mencari oleh-oleh khas sekaligus menikmati suasana kampung yang tenang, bersih, dan estetik.

Ditambah lagi, kawasan ini tidak memungut biaya masuk, sehingga Anda bisa menikmati suasana tanpa harus mengeluarkan biaya, kecuali jika mengikuti pelatihan membatik.

4. Taman Pandanaran

Taman Pandanaran (Foto: google maps)

: Jalan Pandanaran (persimpangan Jalan Pandanaran dan Jalan MH Thamrin), Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang Jam operasional : Buka 24 jam

: Buka 24 jam Jarak: Sekitar 1,5 hingga 2 kilometer dari Stasiun Poncol

Taman Pandanaran merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang ikonik di Kota Semarang dan menjadi tempat rekreasi publik yang nyaman di tengah hiruk pikuk kota.

Dengan luas sekitar 6.000 meter persegi, taman ini menawarkan suasana yang sejuk dan asri berkat pepohonan rindang yang mengelilinginya.

Di tengah taman, terdapat patung besar Warak Ngendog, yaitu makhluk mitologi khas Semarang yang melambangkan kerukunan antara tiga etnis utama, yakni Tionghoa, Arab, dan Jawa, sehingga menjadikan taman ini juga sebagai sarana edukasi budaya.

Selain itu, taman ini sangat cocok untuk aktivitas santai seperti duduk menikmati suasana, berjalan kaki, atau sekadar melepas penat.

Fasilitas seperti bangku taman, gazebo, dan area pejalan kaki membuat pengunjung merasa nyaman berlama-lama di sini.

Bagi Anda yang ingin berolahraga, tersedia juga area yang bisa digunakan untuk jogging atau aktivitas fisik ringan, serta ruang bermain yang ramah bagi anak-anak.

Lokasinya yang berada di pusat kota menjadikan taman ini sangat strategis dan mudah diakses dari berbagai arah.

Keunggulan lain dari Taman Pandanaran adalah jaraknya yang sangat dekat dari Stasiun Poncol, sehingga cocok dijadikan tempat singgah sementara sebelum melanjutkan perjalanan.

Selain itu, taman ini juga berada di kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang, sehingga Anda bisa sekaligus berbelanja makanan khas seperti Bandeng Presto dan Wingko Babat.

5. Tugu Muda

Tugu Muda (Foto: google maps)

: Jl. Pandanaran, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245 Jam operasional : Buka 24 jam

: Buka 24 jam Jarak: Sekitar 1,5 hingga 2 kilometer dari Stasiun Poncol

Tugu Muda Semarang adalah monumen bersejarah setinggi 53 meter yang menjadi salah satu ikon utama Kota Semarang.

Monumen ini dibangun untuk mengenang peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang yang berlangsung pada 15–19 Oktober 1945, di mana para pemuda Semarang berjuang melawan tentara Jepang.

Di bagian tubuh tugu terdapat relief yang menggambarkan perjalanan pertempuran tersebut, mulai dari penderitaan rakyat hingga kemenangan para pejuang, sehingga menjadikannya sarana edukasi sejarah yang sangat berharga.

Selain nilai historisnya, kawasan Tugu Muda juga menawarkan pengalaman wisata rekreasi yang menyenangkan.

Area di sekeliling tugu ditata dengan taman yang asri dan dilengkapi air mancur menari yang semakin indah saat malam hari dengan pencahayaan lampu yang memukau.

Suasana malam di kawasan ini terasa romantis dan cocok untuk bersantai maupun berfoto.

Lokasinya yang strategis juga menjadikan Tugu Muda sebagai pusat hub wisata, karena berada dekat dengan berbagai objek wisata lain, seperti Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti, dan Gereja Katedral, sehingga memungkinkan Anda mengunjungi beberapa tempat sekaligus dalam satu perjalanan.

Bagi Anda yang datang melalui Stasiun Poncol, Tugu Muda menjadi destinasi yang sangat praktis karena jaraknya yang dekat dan mudah dijangkau.

Anda hanya membutuhkan waktu singkat untuk sampai ke lokasi, baik menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki.

Selain itu, kawasan ini tidak memungut biaya masuk dan buka selama 24 jam, sehingga sangat fleksibel untuk dikunjungi kapan saja, baik saat menunggu jadwal kereta maupun setelah tiba di Semarang.

6. Lawang Sewu

Lawang Sewu (Foto: google maps)

: Jl. Pemuda No.160, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132 Jam operasional : Senin–Jumat (08.00–17.00 WIB) dan Sabtu–Minggu (08.00–20.00 WIB)

: Senin–Jumat (08.00–17.00 WIB) dan Sabtu–Minggu (08.00–20.00 WIB) Jarak: Sekitar 1,5 kilometer dari Stasiun Poncol

Lawang Sewu merupakan salah satu ikon wisata sejarah paling terkenal di Kota Semarang yang dulunya berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda, yaitu Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM).

Nama “Lawang Sewu” sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti “Seribu Pintu”, merujuk pada banyaknya pintu dan jendela besar yang dimiliki bangunan ini, meskipun jumlah aslinya sekitar 928 buah.

Bangunan ini mengusung gaya arsitektur Art Deco yang megah dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, baik dari segi sejarah maupun estetika.

Saat berkunjung ke Lawang Sewu, Anda akan menemukan perpaduan berbagai jenis wisata dalam satu tempat.

Dari sisi edukasi dan sejarah, terdapat Museum Perkeretaapian yang menyimpan berbagai koleksi berharga seperti alat komunikasi kuno, mesin hitung, seragam masinis, hingga replika lokomotif uap yang menggambarkan perkembangan dunia perkeretaapian di Indonesia.

Selain itu, keindahan arsitekturnya juga menjadi daya tarik tersendiri, di mana pengunjung dapat menikmati detail bangunan megah yang dilengkapi kaca patri karya Johannes Lourens Schouten, yang menggambarkan kejayaan kereta api serta kemakmuran Pulau Jawa pada masa lampau.

Hampir setiap sudut bangunan ini juga sangat fotogenik, menjadikannya spot favorit bagi pecinta fotografi, mulai dari lorong-lorong panjang, pintu-pintu khas, hingga halaman luas yang tertata rapi.

Tidak hanya itu, Lawang Sewu juga menghadirkan wahana imersif berbasis teknologi yang memungkinkan pengunjung belajar sejarah dengan cara yang lebih interaktif dan modern.

Di area sekitarnya juga tersedia fasilitas, seperti food court serta kios UMKM yang menjual berbagai oleh-oleh dan kerajinan tangan khas.

Menariknya, meskipun saat ini lebih menonjolkan sisi edukasi dan sejarah, Lawang Sewu tetap dikenal dengan aura misteriusnya yang melekat sejak dulu, sehingga masih menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang penasaran dengan cerita-cerita urban legend yang berkembang di masyarakat.

Lokasinya yang sangat strategis di pusat kota membuat Lawang Sewu menjadi destinasi yang sangat direkomendasikan, terutama bagi pengguna kereta api yang turun di Stasiun Poncol.

Jaraknya yang dekat memungkinkan Anda untuk berjalan kaki sekitar 21 menit, atau menggunakan transportasi online maupun bus Trans Semarang dari Halte Poncol dan turun di Halte Balaikota.

Selain itu, posisinya yang berada di kawasan Tugu Muda menjadikannya titik transit ideal untuk mengunjungi berbagai objek wisata lain di sekitarnya dalam satu perjalanan yang efisien.

7. Kampung Pelangi

Kampung Pelangi (Foto: google maps)

: Jl. Dr. Sutomo No.89, Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244 Jam operasional : Buka 24 jam (disarankan datang pagi atau sore hari untuk pencahayaan terbaik)

: Buka 24 jam (disarankan datang pagi atau sore hari untuk pencahayaan terbaik) Jarak: Sekitar 2–3 kilometer dari Stasiun Poncol

Kampung Pelangi Semarang merupakan destinasi wisata kreatif yang terletak di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan.

Dahulu, kawasan ini dikenal sebagai permukiman kumuh bernama Kampung Gunung Brintik, namun sejak tahun 2017 mengalami transformasi besar-besaran melalui pengecatan ratusan rumah dengan warna-warni cerah yang menyerupai pelangi.

Perubahan ini menjadikan Kampung Pelangi sebagai salah satu destinasi wisata yang unik, menarik, dan penuh warna di tengah kota.

Saat berkunjung ke Kampung Pelangi, Anda akan disuguhkan berbagai pengalaman wisata yang santai sekaligus instagramable.

Aktivitas utama yang paling diminati adalah berburu foto, karena hampir seluruh sudut kampung, mulai dari rumah warga, dinding, jalanan, hingga jembatan, dihiasi warna cerah dan mural menarik yang sangat cocok dijadikan latar belakang foto.

Selain itu, terdapat juga lukisan 3D yang interaktif, seperti efek tebing atau gambar ikan tumpah, yang memberikan kesan visual unik saat difoto.

Bagi yang ingin menikmati pemandangan dari ketinggian, pengunjung dapat naik ke bagian atas kampung untuk melihat panorama Kota Semarang dari sudut yang berbeda, termasuk area sekitar Taman Kasmaran.

Kampung ini juga menawarkan pengalaman wisata kampung kreatif, di mana Anda bisa menyusuri tangga-tangga berwarna sambil melihat aktivitas warga lokal secara langsung.

Di beberapa titik, terdapat warung milik warga yang menjual minuman dan jajanan ringan, serta menyediakan paket wisata kreatif seperti membuat kerajinan bunga kertas.

Lokasinya yang sangat strategis di pusat kota, tepatnya di belakang Pasar Bunga Kalisari, membuat Kampung Pelangi mudah dijangkau dari berbagai arah, termasuk dari Stasiun Poncol.

Kedekatannya dengan ikon kota seperti Tugu Muda dan Lawang Sewu, yang hanya berjarak sekitar 850 meter, menjadikan tempat ini sangat ideal untuk dikunjungi dalam satu rangkaian perjalanan wisata.

Selain itu, Kampung Pelangi juga cocok untuk wisata singkat karena tidak membutuhkan waktu lama untuk berkeliling dan umumnya tidak dikenakan biaya masuk, sehingga sangat hemat dari segi waktu dan biaya.

Akses menuju lokasi juga sangat mudah, baik menggunakan ojek online, taksi, maupun kendaraan pribadi.

Untuk pengalaman terbaik, disarankan datang pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB atau sore hari sekitar pukul 15.00 WIB agar terhindar dari terik matahari dan mendapatkan pencahayaan yang ideal untuk berfoto.