Detik-Detik Penembakan: Mengapa Wapres JD Vance Dievakuasi Sebelum Trump?

Tangkapan layar detik-detik Wapres AS JD Vance dievakuasi oleh petugas Secret Service saat penembakan di ajara jamuan makan malam Gedung Putih di Hotel Washington Hilton, Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat. (Foto: X/@amtvmedia)

Kepanikan massal pecah dan mengubah suasana jamuan makan malam di ballroom Hotel Washington Hilton menjadi arena yang mencekam pada Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat. Suara letusan senjata api memaksa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beserta tamu undangan merunduk dan berlindung di bawah meja.

Namun, di tengah kekacauan tersebut, ada satu momen taktis yang menyita perhatian publik: petugas Secret Service (Dinas Rahasia AS) bersenjata lengkap terlihat lebih dulu mengevakuasi Wakil Presiden JD Vance, baru kemudian mengamankan Presiden Donald Trump.

Protokol Mutlak: Amankan Garis Suksesi

Prioritas evakuasi ini bukan terjadi karena kebetulan atau kelalaian. Langkah tersebut merupakan penerapan langsung dari protokol Continuity of Government (Kesinambungan Pemerintahan) yang sangat ketat.

Dalam skenario active shooter (penembak aktif), ketika Presiden—sebagai target utama—sedang terjebak, merunduk, atau berada di garis tembak, Secret Service diwajibkan segera mengamankan Wakil Presiden terlebih dahulu jika posisinya lebih memungkinkan untuk ditarik keluar. Tujuannya mutlak: memisahkan dua pucuk pimpinan negara secepat mungkin guna mencegah lumpuhnya komando pemerintahan jika terjadi skenario terburuk pada sang Presiden.

Tak lama setelah Vance berhasil ditarik ke jalur aman, giliran Trump yang dievakuasi dengan perlindungan tameng badan (body shield) berlapis. Saking gentingnya proses penyelamatan itu, Trump terekam sempat kehilangan keseimbangan hingga tersandung saat digiring setengah berlari menyusuri koridor evakuasi.

Presiden Aman, Pelaku Diringkus

Meski sempat terjadi kepanikan luar biasa, Presiden Trump memastikan dirinya dan jajaran petinggi negara tidak mengalami luka. Melalui unggahan di media sosialnya, ia mengonfirmasi bahwa Ibu Negara Melania Trump dan Wapres JD Vance berada dalam kondisi aman.

Trump juga memuji kesigapan aparat Secret Service yang bergerak dalam hitungan detik. "Cepat dan berani. BIARKAN PERTUNJUKAN BERLANJUT,” tulisnya.

Di sisi lain, pelaku penembakan yang diidentifikasi bernama Cole Thomas Allen (31), warga Torrance, California, berhasil dilumpuhkan. Allen bertindak sangat agresif dengan menerobos pos pemeriksaan Secret Service sambil membawa sejumlah senjata api dan melepaskan beberapa tembakan.

Meski sempat memicu baku tembak yang menegangkan, pihak berwenang memastikan Allen tidak terkena peluru mematikan. Ia langsung diamankan di lokasi dan dilarikan ke rumah sakit setempat untuk menjalani perawatan medis sekaligus pemeriksaan intensif.

Dalam insiden berdarah ini, seorang agen Secret Service dilaporkan terkena tembakan di bagian dada. Beruntung, nyawa sang agen terselamatkan berkat rompi antipeluru yang dikenakannya.