Dewa United Mulai Stabil, Jan Olde Berani Bicara Target Akhir Musim

Pelatih Dewa United Banten FC Jan Olde Riekerink menargetkan timnya pada musim kali ini finis minimal di posisi enam besar BRI Super League.

Hal ini dikatakan Jan Olde menjelang laga melawan tuan rumah Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu malam.

"Kami tahu target kami; kami ingin berada di posisi yang lebih baik dari sekarang. Targetnya adalah mengakhiri kompetisi setidaknya di enam besar, dan jika memungkinkan, kami akan mengejar posisi yang lebih tinggi lagi," kata Jan Olde, dikutip dari laman resmi I.League, Minggu.

Di musim ini, Dewa tak menjalani musim seperti sebelumnya saat mereka bersaing menjadi juara, sebelum akhirnya finis sebagai runner-up di bawah Persib Bandung. Di musim lalu itu, Dewa mengakhiri liga dengan 61 poin, selisih delapan poin dari Persib yang keluar sebagai juara.

Saat ini, dengan Jan Olde masih menjadi pelatihnya, performa Dewa merosot. Mereka sempat kesulitan untuk masuk papan tengah sebelum kini berada di posisi sembilan dengan 37 poin berkat tiga kemenangan dalam lima laga terakhir.

Meski perlahan menemukan penampilan terbaiknya, Jan Olde masih jauh dari kata puas, misalnya saat melihat bagaimana timnya bermain melawan PSIM Yogyakarta di laga terakhir meski keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0.

"Sejujurnya, persiapan saat melawan PSIM tidak begitu bagus dari sisi performa. Saya menunjukkan kepada pemain kesalahan-kesalahan yang kami buat, kesalahan yang sudah berminggu-minggu tidak kami lakukan," ujar Jan Olde.

Untuk itu, ia berharap anak-anak asuhnya tak mengulangi kesalahan yang sama saat melawan Malut nanti malam. Pelatih 63 tahun itu menegaskan bahwa standar permainan harus ditingkatkan demi menjaga asa merangkak ke papan atas klasemen.

"Jika kami mengulangi kesalahan fundamental yang sama di delapan pertandingan sisa, kami akan lebih sering kalah. Lawan Malut United harus ada penampilan Dewa United yang berbeda," kata dia.

Di laga nanti, Dewa dipastikan tampil tanpa bek jangkung Nick Kuipers yang harus absen lantaran sanksi akumulasi kartu. Kendati demikian, Jan Olde tak terlalu khawatir karena ia masih punya pemain lain yang bisa menggantikan peran mantan bek Persib tersebut.

"Kami memiliki beberapa opsi pemain dan mungkin akan menggunakan sistem yang berbeda tanpa Nick. Kami punya Wahyu Prasetyo yang juga pernah bermain di Malut United, dan saya sangat senang dia ada di tim. Lowe juga sudah kembali dan menjadi opsi di lini pertahanan," kata Jan Olde, pelatih yang pernah melatih Galatasaray itu.