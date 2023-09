Dewi Lestari Ungkap Reza Gunawan Sempat Dirawat di Rumah Sakit Satu Bulan Lebih

Suami dari Dewi Lestari, Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa, 6 September 2022 pada pukul 11.53 WIB. Sebelumnya, Dewi Lestari mengungkapkan kondisi kesehatan Reza Gunawan sempat menjalani perawatan satu bulan satu minggu lamanya.

Melalui akun instagram pribadinya @deelestari ditulis di Jakarta, Selasa, (06/09/2022), Reza menjalani perawatan di rumah sakit akibat stroke perdarahan dan kini melanjutkan pemulihan di rumah.

“Ini akan menjadi perjalanan pemulihan yang panjang. Untuk waktu yang tidak bisa dipastikan, Reza belum bisa praktik, membuka kelas, maupun memenuhi undangan mengajar,” tulis Dewi Lestari.

Demi kesehatan suaminya, penulis yang akrab disapa Dee Lestari itu menjelaskan memang sengaja membatasi kabar tersebut agar privasi Reza selama di rumah sakit terjaga.

“Dan kami sekeluarga dapat lebih senang mengelola berbagai hal yang harus kami hadapi. Mohon dimaklumi,” tambahnya.

Dewi Lestari pun mengungkapkan rasa terima kasih kepada teman, tetangga, rekan dekat, dan kerabat yang terus mendukung saat Reza menjalani perawatan di rumah sakit.“Kepada teman, tetangga, rekan, dan kerabat yang telah berbaik hati membantu seta mendukung Reza selama dirawat, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. You know who you are. Semoga berkat dan kebijakan kembali mengalir kepada Anda sekalian,” paparnya.

Dewi pun tidak berhenti meminta doa terbaik dari masyarakat.“Pada kesempatan ini, saya pun memohon doa tulus dari kawan semua agar proses pemulihan Reza berjalan baik, aman, dan tenang. Terima kasih atas kebaikan dan pengertian kalian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia,” ujarnya.

Seperti pesan singkat yang didapat redaksi Inilah.com, kini Reza Gunawan telah tiada. Jenazanya saat ini disemayamkan di rumah duka Delatinos, Cluster Caribbean Islands Blok K7/1, BSD City, Tangerang Selatan.

Diketahui, Dewi Lestari atau biasa disapa Dee merupakan salah satu dari anggota trio vokal Rida Sita Dewi di era 90-an.

Perempuan kelahiran Jawa Barat pada 20 Januari 1976 itu menikah dengan Reza Gunawan yang berprofesi sebagai praktisi kesehatan holistik sejak 2008 di Sydney, Australia.

Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang putri bernama Atisha Prajna Tiara.