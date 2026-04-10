Dewi Perssik Laporkan Dugaan Akun Palsu Seret Namanya ke Polda Metro Jaya

Pedangdut Dewi Perssik membawa kasus dugaan pemalsuan akun Facebook yang menggunakan identitasnya ke Polda Metro Jaya. Ia didampingi kuasa hukum Sandy Arifin saat membuat laporan.

Menurut Sandy Arifin, langkah hukum ini diambil setelah timnya menemukan indikasi kuat adanya manipulasi data oleh pihak tak bertanggung jawab. Akun tersebut dibuat menyerupai milik Dewi Perssik sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat.

"Alhamdulillah, tadi sudah konsultasi dan kemudian data yang kami bawa sudah dinyatakan lengkap. Jadi hari ini kita telah resmi membuat laporan polisi terkait Pasal 35 Undang-Undang ITE, terkait manipulasi data, di mana seolah-olah Facebook tersebut adalah milik klien kami," kata Sandy Arifin di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (10/04/2026).

Dalam laporan itu, pihaknya turut menghadirkan dua orang saksi, yakni dari manajemen Dewi Perssik serta seorang penggemar. Sandy juga menegaskan pelaku terancam hukuman berat berdasarkan Pasal 35 junto Pasal 51 UU ITE, dengan ancaman pidana lebih dari 10 tahun penjara.

"Sekarang tinggal menunggu pemeriksaan saksi dan panggilan resmi kepada klien kami," ujarnya.

Di sisi lain, Dewi Perssik mengaku selama ini dikenal sebagai pribadi yang mudah memberi maaf. Namun kali ini, ia menilai kasus tersebut harus ditangani secara serius karena bisa berdampak merugikan dirinya.

"Yang penting aku tahu orangnya dan jangan terulang kembali," ujar Dewi.

Ia juga mulai berpikir untuk mengambil tindakan tegas karena kejadian serupa disebut sudah berulang.

"Kayaknya harus dipenjarain bener. Soalnya dari kemarin mungkin aku terlalu baik, memaafkan terus, jadi dianggap gampang," tuturnya.

Selain merugikan dirinya, Dewi khawatir akun palsu itu bisa dimanfaatkan untuk tindakan penipuan atau hal lain yang merugikan pihak lain dengan mengatasnamakan dirinya.

"Memalsukan data, kan? Bukan sembarangan gitu loh. Jadi takut disalahgunakan di kemudian hari. Terus nanti ujung-ujungnya nguras hartanya aku piye? Seremnya minta ampun," kata Dewi.

“Yang dikhawatirkan kan nanti kalau Facebook tersebut menghubungi orang lain atau mencari keuntungan," tambah Sandy.

Bahkan, Dewi juga mengungkap kekhawatiran lain terkait kemungkinan akun tersebut menghubungi pria yang sudah berkeluarga.

"Iya, menghubungi bapak-bapak yang udah punya istri, istrinya nanti ngamuk-ngamuk seluruh Indonesia gara-gara Dewi Perssik, jadi ngamuknya rame lagi. Padahal belum tentu itu saya," paparnya.