DG Con 2022 Puaskan Pencinta Industri Gaming dan Esports

Telkomsel berkomitmen untuk memperkuat ekosistem dan industri gaming serta esports di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar ajang Dunia Games Con (DG Con) 2022, yang berlangsung 28-30 Oktober 2022 di Basket Hall Senayan, Jakarta.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, Dunia Games Telkomsel kembali mengukuhkan konsistensinya dalam mendorong pengembangan industri gaming dan esports melalui gelaran DG Con 2022.

"Kegiatan ini merupakan gabungan dari kesuksesan dua kegiatan sebelumnya, yakni DG Fest dan DG Award, yang mana pada pengujung tahun lalu mencapai 1,7 juta visitor di metaverse serta turnamen tahunan Dunia Games League, dengan 10 juta penonton di tahun sebelumnya," kata Nirwan, di Jakarta, Jumat (28/10/2022).

"Melalui Dunia Games, kami akan terus membuka lebih banyak peluang kemajuan bagi para pegiat dan pelaku industri gaming dan esports Indonesia agar semakin meningkatkan kapabilitas secara lebih profesional, sehingga mampu menjadi yang terdepan di kancah global," tambahnya.

Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Puji RRQ Mabar High School Competition Dorong Ekonomi Kreatif

Untuk rangkaian acara utama DG Con 2022 pada 28-30 Oktober 2022 di Basket Hall Senayan Jakarta, digelar secara offline. Pengunjung dapat menikmati berbagai keseruan secara langsung seperti beragam sesi seminar interaktif yang menampilkan lebih dari 50 narasumber dari para ahli, pegiat, dan para profesional, dengan pembahasan sejumlah topik menarik mengenai industri gaming dan esports di Indonesia.

DG Con 2022 juga menggelar malam penghargaan DG Awards 2022 bagi para insan gaming yang telah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekosistem dan industri games dan esports di Indonesia.

Untuk penganugerahan DG Awards 2022 tersebut, sejumlah kategori yang akan diumumkan antara lain Male & Female Esports Player of The Year, Esports Team of The Year, Game Publisher of The Year, Esports Coach of The Year, dan berbagai kategori unggulan lainnya. Selain itu, juga akan diumumkan insan penerima penghargaan Top Lifetime Achievement 2022.

Baca Juga: Turnamen eSports Bergengsi Ragnarok Stars 2023 Kualifikasi Nasional Resmi Dibuka

Tak hanya itu, pada malam puncak gelaran DG Con 2022, Dunia Games Telkomsel juga akan menggelar Grand Final Dunia Games League (DGL) 2022, yang sebelumnya telah diselenggarakan sejak September 2022.

Nirwan menambahkan, DG Con 2022 sendiri digelar dengan konsep hybrid event, dimana pengunjung dapat menikmati keseruan rangkaian DG Con 2022 melalui platform DG Verse yang mengusung teknologi virtual world dengan 3D metaverse untuk menikmati berbagai keseruan di tiap zona virtual yang tersedia.

DG Verse sudah dapat diakses oleh pengunjung sejak 21 Oktober 2022 dengan mengunjungi tautan dgcon.duniagames.co.id. Ketika mengakses DG Verse, pengunjung dapat membuat avatar dalam format human dan non-human character yang disesuaikan dengan kepribadian dan minat pengunjung.

Dalam platform DG Verse terdapat sejumlah ruang virtual yang menghadirkan berbagai keseruan dan hiburan digital, antara lain zona DG Exhibition yang menjadi wadah bagi pengunjung menikmati showcase layanan dari mitra penyedia layanan gaming serta ragam hiburan menarik dari booth virtual.

Baca Juga: FIFA Mobile Indonesia Cari Tim Terbaik di Nusantara Community Exhibition

“Kami berharap gelaran DG Con 2022 dapat terus menjadi wadah bagi seluruh penikmat, pegiat dan pelaku industri gaming dan esports untuk terus saling terhubung dan berbagi pengalaman dan pengetahuan. Telkomsel meyakini, Indonesia memiliki lebih banyak potensi talenta di industri gaming dan esports, baik itu sebagai gamer maupun developer hingga publisher yang berdaya saing tinggi, sehingga dapat saling memperkuat ekosistem gaming dan esports yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang akan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang,” pungkas Nirwan.